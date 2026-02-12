Preşedintele AUR, George Simion, a participat, joi, la un protest organizat în Ploieşti, unde sute de susţinători ai formaţiunii suveraniste au cerut demisia Guvernului şi au scandat „Călin Georgescu preşedinte”. Conform AUR, au avut loc proteste în mai multe oraşe, inclusiv în Bucureşti.

Manifestaţia organizată de AUR la Ploieşti s-a desfăşurat în centrul municipiului Ploieşti, unde sute de oameni au cerut demisia Guvernului şi au scandat „Fără Taxe!”, „Să plece hoţii, să vină patrioţii!” dar şi „Călin Georgescu preşedinte”, inclusiv în timp ce George Simion dădea declaraţii presei.

Întrebat de ce a ales Ploieştiul pentru a participa la protest, liderul AUR a răspuns: „M-am uitat în jur, n-am mai fost de mult în Ploieşti, uitaţi, sunt foarte mulţi oameni nemulţumiţi”, conform News.ro

El a spus că vrea să discute cu primarul Ploieştiului, independentul Mihai Poliţeanu, pentru a vedea „pentru persoanele vulnerabile din Ploieşti ce poate să facă şi ce presiuni a făcut asupra Guvernului Bolojan, dacă el e de acord cu aşa ceva”.

Potrivit unui comunicat al AUR, joi, au avut loc proteste în peste 500 locaţii din ţară faţă de majorarea taxelor şi impozitelor locale, dar şi faţă de noul pachet de măsuri fiscale pregătit de Executiv.

„Nemulţumirea oamenilor a cuprins atât Bucureştiul, unde au fost proteste în faţa Tribunalului Bucureşti şi în Piaţa Victoriei, cât şi oraşe precum Constanţa, Curtea de Argeş, Drobeta Turnu Severin, Motru, dar şi locaţii din străinătate”, conform AUR.

Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, a declarat în faţa Tribunalului Bucureşti că mesajul românilor este unul clar: austeritatea nu înseamnă jefuirea oamenilor de banii lor.

„Nu suntem doar noi aici, sunt sute de localităţi în România în care românii spun acestei guvernări că aşa nu se mai poate. Poporul vrea o reaşezare a puterii politice. Guvernarea de astăzi nu are nicio treabă cu ceea ce doreşte România. Au mărit taxele ilegal. Astăzi am avut proces şi noi de asta am venit aici, în faţa Tribunalului din Municipiul Bucureşti, împotriva taxelor majorate. Guvernul Bolojan nu mai trebuie să fie furios pe propriul său popor, pe care trebuie să îl conducă spre mai bine, nu să îl jefuiască la propriu de bani”, a declarat Mihai Enache.

La rândul său, liderul grupului senatorial AUR, Petrişor Peiu, a subliniat că gradul de suportabilitate al românilor a fost depăşit.

„Populaţia a obosit de atâta reformă, între ghilimele, atâta reformă haotică, că nu e reformă. Şi gradul de suportabilitate al populaţiei este extrem de important, iar guvernanţii ar trebui să ţină cont de acest lucru. S-a ajuns la limita de jos”, a spus senatorul AUR.

