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Protestul din Parcul Izvor - Marian Neacşu: „Astăzi, românii au dat o lecţie de civilizaţie şi de respect pentru democraţie”

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Marian Neacsu
Marian Neacșu. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Ministrul de Interne, Marian Neacşu, afirmă că manifestaţia din Bucureşti s-a încheiat fără incidente „care să afecteze siguranţa cetăţenilor sau ordinea publică”. „Astăzi, românii au dat o lecţie de civilizaţie şi de respect pentru democraţie”, arată el, după protestul din Parcul Izvor.

„Astăzi, românii au dat o lecţie de civilizaţie şi de respect pentru democraţie. În ciuda îndemnurilor la violenţă răspândite în mediul online, oamenii au ales să se comporte cu calm şi responsabilitate. Manifestaţia din Bucureşti s-a încheiat fără incidente care să afecteze siguranţa cetăţenilor sau ordinea publică. Este un merit pe care îl împărţim cu toţii. Cei care au participat la protest şi şi-au exprimat nemulţumirile în mod paşnic. Cetăţenii care, fără să participe, au înţeles şi au respectat dreptul celorlalţi de a protesta. Colegii din Ministerul Afacerilor Interne, care au fost în teren şi şi-au îndeplinit misiunea cu profesionalism, echilibru şi respect faţă de oameni”, a transmis Marian Neacşu, sâmbătă seară, într-un comunicat de presă.

El le-a mulţumit cetăţenilor „pentru atitudinea civilizată” şi celor din MAI pentru felul în care şi-au făcut datoria.

„Am spus, de la începutul mandatului, că îmi doresc să consolidăm încrederea oamenilor în Ministerul Afacerilor Interne. Această încredere se câştigă prin ceea ce facem, prin dialog şi prin felul în care ne raportăm la fiecare cetăţean. Ziua de astăzi ne arată că putem construi împreună această relaţie. Rămânem în teren, la datorie, alături de oameni. Pentru ca fiecare să se poată întoarce în siguranţă acasă şi să se bucure, în linişte, de acest sfârşit de săptămână”, a adăugat Neacşu.

Editor : Sebastian Eduard

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