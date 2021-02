Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că PSD va depune o moțiune simplă împotriva lui Claudiu Năsui pentru „bătaia de joc la adresa antreprenorului român”.

Grindeanu a precizat că PSD va depune și amendamente la buget pentru a le plăti minerilor „drepturile restante”.

„Am decis să depunem moțiune simplă împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui, pentru ce a văzut o țară întreagă: bătaie de joc la adresa antreprenorului român. În loc să-i ajute, el nu face acum decât să blocheze un program de finanțare de 500 de milioane de euro. După dezbaterile pe buget vom face o moțiiune simplă împotriva domnului Năsui”, a declarat el.

Claudiu Năsui ar urma să fie al doilea ministru din Guvernul Cîțu vizat de o moțiune simplă, după cea depusă de PSD împotriva lui Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, care însă a fost respinsă.

Marcel Ciolacu anunțat încă de săptămâna trecută o moțiune împotriva ministrului Economiei, afirmând că „există suspiciuni clare de măsluire” în privința Măsurii 3 pentru granturi de investiţii, menită să sprijine firmele care au nevoie de investiții în perioada pandemiei. În replică, Năsui a declarat că nu este nicio problemă că a avut cont pe platforma de granturi acordate IMM-urilor.

„Am luat act de anunțul președintelui PSD, domnul Marcel Ciolacu, privind intenția de a depune o moțiune împotriva mea în Parlament. Am văzut și motivul. Nu este nicio problemă că am avut cont pe platforma de granturi acordate IMM-urilor (Măsura 3). Zilele în care am accesat-o au fost 29 de decembrie și 31 decembrie, înainte să fi fost vreo informație relevantă pe ea. Așadar, nici vorbă de intervenit într-o procedură de selecţie. Pentru că vreau să fiu 100% transparent și pentru că asta vreau să se întâmple și cu administrația din România, am cerut la STS log-ul accesului pe platformă aferent contului meu. În cazul în care PSD depune moțiunea, voi prezenta în Parlament log-urile puse la dispoziție de STS”, a spus Claudiu Năsui.

Mai mult, ministrul Economiei a anunțat că va depune o plângere la DNA cu privire la posibile fraude în legătură cu programul prin care sunt acordate granturile nerambursabile în valoare de 550 de milioane de euro din fonduri europene.

