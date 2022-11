PSD a depus cerere în Parlament pentru revocarea lui Bădălău de la Curtea de Conturi

PSD a depus luni o solicitare către Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru declanşarea procedurii de revocare a lui Niculae Bădălău din funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Conturi. Nicolae Bădălău a fost arestat pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de dare de mită și trafic de influență.

„Am depus o solicitare către Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru declanşarea procedurii de revocare din funcţia de membru al Curţii de Conturi şi vicepreşedinte al Curţii de Conturi a lui Niculae Bădălău. Astăzi dimineaţă am solicitat demisia domnului Bădălău, pentru că noi, PSD, considerăm că este cea mai rapidă formulă prin care credibilitatea Curţii de Conturi nu va fi afectată, dar pentru că nu am văzut o reacţie asupra demisiei am hotărât să depunem şi această solicitare, (...) aceea de declanşare a procedurii de revocare a domnului Bădălău din funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Conturi”, a declarat purtătorul de cuvânt al partidului, Radu Oprea, potrivit Agerpres.

El a afirmat că solicitarea USR privind revocarea din funcţie a lui Niculae Bădălău este „una demagogică”, pentru că, spre deosebire de PSD, „zilele acestea au făcut scut în partea celor care au probleme de integritate sau probleme penale”.

„Pot să dau exemplul doamnei Clotilde Armand, pot să dau exemplul primarului de la Braşov, al primarului Viziteu şi aşa mai departe, pentru că lista la ei este foarte foarte lungă de oameni care sunt în funcţii administrative astăzi, primari de sector, primari de municipii şi care au probleme fie de integritate, fie de natură penală, iar USR a înţeles să îi apere pe aceştia uitând de «Fără penali în funcţii publice»”, a menţionat Oprea.

Radu Oprea a menţionat că Niculae Bădălău nu mai este membru al PSD din 2020 şi nu mai are legături cu acest partid.

Fostul baron social-democrat Niculae Bădălău, în prezent vicepreședinte în cadrul Curții de Conturi, a fost adus luni cu duba poliției la Curtea de Apel București, unde judecătorii au decis să fie plasat în arest pentru 30 de zile.

Bădălău este acuzat de trafic de influență și dare de mită. Procurorii DNA susţin că Bădălău i-ar fi promis 170.000 de euro unui primar pentru un contract de un milion de euro care ar fi urmat să ajungă la o firmă a copiilor săi.

