PSD a stabilit un nou record privind premierii

PSD nu are răbdare cu propriii premieri. Au fost patru propuneri într-un singur an, dintre care trei confirmate şi de preşedintele Klaus Iohannis. Acestea sunt datele unui an de guvernare PSD, în care s-a stabilit un nou record după 1989: cei mai mulţi premieri numiţi şi schimbaţi de acelaşi partid. S-a întâmplat din cauza tensiunilor interne, fără ajutorul opoziţiei.

28 decembrie 2016. Liviu Dragnea, preşedintele PSD: Sorin Grindeanu, aici de faţă.

26 iunie 2017. Liviu Dragnea: Mihai Tudose să fie prim-ministrul României.

16 ianuarie 2018: Liviu Dragnea: Viorica Dăncilă.

Un premier la aproape 200 de zile, după numai treisprezece luni de guvenare. Sevil Shhaideh a fost singura care nu a avut norocul să fie numită în fruntea Guvernului de Klaus Iohannis. În rest, social-democraţii şi-au lăudat de fiecare dată persoanele nominalizate, promiţând că acestea vor pune în aplicare programul de guvernare. Iar premierii propuşi au promis la început loialitate lui Liviu Dragnea şi partidului.

28 decembrie 2016. Sorin Grindeanu: Este o relaţie de subordonare, domnul Dragnea este preşedintele PSD.

După numai şase luni, Sorin Grindeanu pleacă cu greu din fruntea Guvernului, iar reproşurile au devenit publice. Scandalul intern s-a mutat în Parlament pentru că PSD şi-a dărâmat Guvernul prin moţiune de cenzură.

21 iunie 2017. Sorin Grindeanu: Oricine ar fi fost sau ar putea să devină viitor prim-ministru nu are nicio şansă să îşi exercite funcţia.

21 iunie 2017. Liviu Dragnea: Se agaţă de scaun în cel mai nelegitim mod. Mai mulţi colegi, foarte mulţi au propus excluderea domnului Sorin Grindeanu din funcţia de membru al PSD.

Şi aşa apare a treia propunere: Mihai Tudose. Nominalizarea acestuia a venit chiar dacă existau suspiciuni de plagiat în cazul său.

26 iunie 2017. Liviu Dragnea: Are capacitatea, determinarea şi puterea de înţelegere, să ştie mecanismele economiei, mecanismele industriei, să aibă capacitatea managerială.

Şi nici nu a început bine noul an, că PSD a schimbat încă o dată premierul. Tot prin retragerea sprijinului politic pentru prim-ministrul în funcţie. De data această, totul ar fi pornit de la o dispută Liviu Dragnea - Mihai Tudose, după ce premierul a spus că nu mai poate lucra cu ministrul de Interne, Carmen Dan.

15 ianuarie 2018. Mihai Tudose: Partidul este hotărât că este nevoie de un alt Guvern. Plec cu fruntea sus, nu am închis anul prost, nu regret nimic.

16 ianuarie 2018. Liviu Dragnea: Viorica Dăncilă este europarlamentar din ianuarie 2009, este un europarlamentar respectat la Bruxelles, cu relaţii foarte bune pentru că este o femeie civilizată, o femeie neconflictuală, este deosebit de comunicativă.

Social-democraţii promit, din nou, că Viorica Dăncilă va sta în funcţie până următoarele alegeri legislative.