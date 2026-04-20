PSD acuză o „campanie de tip nazist” împotriva membrilor și susținătorilor săi. Partidul va sesiza CNCD și Parchetul

PSD a anunțat că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Parchetul în legătură cu o campanie din mediul online în care membrii partidului sunt portretizați ca șobolani, în contextul declarației premierului Ilie Bolojan potrivit căreia ar fi găsit „șobolani” în „cămara statului”. Social-democrații susțin că sunt ținta unei campanii coordonate, pe care o califică drept „de tip nazist”.

„Campanie coordonată cu tehnici de dezumanizare”

„Este în mod vădit o campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea a unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului”, arată un comunicat de presă al PSD.

Social-democrații susțin că, în urma „declarațiilor jignitoare” făcute de premierul Ilie Bolojan, acesta ar fi trebuit să se delimiteze public de ceea ce formațiunea numește o „campanie de tip nazist”.

„În lipsa unei delimitări, premierul devine co-autor al acestei propagande ilegale”, precizează sursa citată.

Invocarea drepturilor constituționale și a legislației antidiscriminare

PSD a adăugat că „asocierea cu un partid politic și exprimarea neîngrădită a unor convingeri, inclusiv de natură politică, reprezintă drepturi fundamentale, garantate de Constituția României”.

„Ca atare, organizarea, coordonarea și diseminarea unei campanii agresive de asociere a membrilor și simpatizanților PSD cu imagini care induc dezgust și repulsie reprezintă o încălcare deosebit de gravă a legislației privind combaterea discriminării și interzicerea distribuirii de materiale de propagandă de tip fascist”, mai spune sursa citată.

„În practica CNCD, orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant și ofensator pe criteriul convingerilor politice ale unor persoane, reprezintă un act agresiv de hărțuire, care trebuie sancționat conform legii”, mai spune sursa menționată.

Reacția PSD după declarațiile premierului

Șeful Guvernului Ilie Bolojan a comparat situația companiilor de stat cu „niște șobolani care rod proviziile”.

„Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei. Și asta a deranjat”, a declarat premierul Bolojan, vineri, la Radio România Actualități.

Sorin Grindeanu a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă, că, în opinia sa, România și actualul Executiv „nu mai funcționează”. Liderul PSD a susținut că ideea de a vinde companii de stat profitabile echivalează cu a fura „toată cămara”.

Președintele social-democraților a făcut referire la afirmațiile recente ale premierului Ilie Bolojan, care a spus că, după ce „a deschis cămara statului”, a găsit „niște șobolani care rod proviziile”, aluzie la interese afectate de reformele anunțate.

Termenul „șobolănism” folosit de Grindeanu

Președintele PSD a utilizat termenul „șobolănism”, tot într-un interviu acordat postului public de radio, făcând referire la intenția de listare la bursă a unor companii de stat. „Reforma companiilor de stat profitabile, să le vindem, asta e reformă? Ăsta e jaf. Ăsta e șobolănism. Să vinzi companiile profitabile într-o perioadă de criză economică, ăsta e adevăratul șobolănism”, a acuzat Grindeanu.

Într-o postare pe Facebook, liderul social-democrat a afirmat că „e timpul deratizării la Palatul Victoria”.

Liderul PSD Sibiu Bogdan Trif a publicat, sâmbătă pe Facebook, o poză făcută cu inteligența artificală în care apărea un șobolan cu figura premierului Ilie Bolojan. Acesta a susținut că „șobolan Bolojan, prim-sinecuristul țării, și-a tras armată de boți”.

Întrebat, duminică seară la postul B1 TV, dacă afirmațiile despre „șobolanii din cămară” au vizat PSD, șeful Guvernului a respins această interpretare și a explicat la ce s-a referit.

„Mă refeream la zone din statul român parazitate sistemic, unde pentru că am pus reflectoarele pe ei, am luat măsuri, nu mai pot continua această parazitare. Asta a deranjat. Cei care erau acolo aveau susțineri politice. Eu nu îmi permit să arunc cu noroi într-un partid sau în altul”, a răspuns Bolojan.

Editor : Ana Petrescu