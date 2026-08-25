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PSD acuză PNL și USR că pun în pericol 770 de milioane de euro din PNRR: „Trebuie să explice public”

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Sursă foto: Inquam Photos
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PSD invocă voturile pentru jaloanele PNRR Cele trei întrebări adresate PNL și USR

Delegația PSD în Parlamentul European cere PNL și USR să explice public dacă susțin demersul liderilor PPE și Renew Europe prin care ar fi pusă în discuție plata a 770 de milioane de euro din PNRR pentru România. Social-democrații susțin că familiile politice europene din care fac parte PNL și USR au solicitat Comisiei Europene să condiționeze plata fondurilor de modificarea unor prevederi din legea privind integritatea.

Potrivit comunicatului de presă al PSD, președintele Partidului Popular European, familia politică europeană din care face parte PNL, și lidera Renew Europe, familia politică europeană a USR, au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene în care solicită intervenția executivului european cu privire la legea integrității.

Social-democrații susțin că plata celor 770 de milioane de euro ar urma să fie condiționată de modificarea prevederilor contestate.

„Considerăm că PNL și USR au obligația să explice dacă susțin această intervenție a propriilor familii politice europene și dacă își asumă riscul blocării unor fonduri importante pentru România”, transmite Delegația PSD în Parlamentul European.

Social-democrații susțin că există o contradicție între pozițiile adoptate de PNL și USR în Parlamentul României și demersurile familiilor lor politice europene.

PNL a votat în Camera Deputaților în favoarea legii privind integritatea, în timp ce PPE contestă la nivel european forma adoptată. USR a votat împotriva legii, iar Renew Europe participă, potrivit PSD, la demersul prin care Comisiei Europene i se cere să condiționeze plata fondurilor către România.

Proiectul a fost adoptat în Camera Deputaților cu 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și trei abțineri, cu voturile PSD și PNL. USR a votat împotrivă.

„Delegația PSD în Parlamentul European consideră inacceptabil ca disputele politice interne să fie transferate la nivel european cu riscul afectării intereselor financiare ale României. Niciun interes de partid și niciun politician nu pot fi mai importante decât fondurile europene destinate românilor”, precizează comunicatul.

PSD invocă voturile pentru jaloanele PNRR

Social-democrații afirmă că, deși se află în opoziție, parlamentarii PSD au contribuit la formarea majorităților necesare pentru adoptarea legislației aferente jaloanelor restante din PNRR, inclusiv în cazul legii privind integritatea.

„Nu poți solicita PSD să contribuie prin vot la îndeplinirea jaloanelor PNRR și, după obținerea majorității necesare în Parlamentul României, să susții sau să accepți demersuri la Bruxelles prin care validarea acestor jaloane este pusă sub semnul întrebării”, transmite Delegația PSD.

PSD acuză și ceea ce numește un „discurs dublu” în relația cu instituțiile europene. Social-democrații susțin că, atunci când sunt promovate măsuri nepopulare, inclusiv în discuțiile privind reforma salarizării, opiniei publice i se spune că „Bruxelles-ul cere” sau că „ne obligă Comisia Europeană”.

„Atunci când rezultatul unei decizii politice de la București nu convine, aceleași instituții europene sunt chemate să intervină, chiar cu riscul afectării fondurilor alocate României”, afirmă PSD.

Delegația PSD susține că Uniunea Europeană nu poate fi folosită „drept justificare pentru decizii nepopulare la București” și nici ca „instrument de presiune politică atunci când un partid pierde un vot în Parlament”.

Cele trei întrebări adresate PNL și USR

În acest context, Delegația PSD în Parlamentul European cere conducerilor PNL și USR să răspundă public la trei întrebări: dacă susțin demersul liderilor PPE și Renew Europe, dacă au solicitat sau susținut intervenția familiilor lor politice europene în acest caz și dacă își asumă eventualele consecințe asupra plății celor 770 de milioane de euro către România.

În etapa finală de implementare a PNRR, PSD susține că toate forțele politice trebuie să contribuie la protejarea intereselor României, la finalizarea reformelor și investițiilor și la atragerea unei sume cât mai mari din fondurile europene disponibile.

„Delegația PSD în Parlamentul European va continua să apere interesele României la nivel european și să susțină toate demersurile care permit țării noastre să beneficieze integral de fondurile care îi sunt alocate”, mai spune sursa menționată.

În încheiere, social-democrații transmit: „Niciun interes politic și niciun politician nu valorează 770 de milioane de euro din banii destinați României”.

Editor : Ana Petrescu

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