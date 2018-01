PSD amână numirea noilor miniștri. Explicațiile lui Liviu Dragnea

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, înainte de ședința Comitetului Executiv al PSD, de ce nu va fi stabilită astăzi componența Cabinetului Dăncilă. La CEx vor fi discutate, în schimb, schimbări în programul de guvernare, stabilite împreună cu partenerii din ALDe și discutate cu premierul desemnat, a spus șeful PSD.

„Părerea unanimă a fost că ne-am grăbi dacă astăzi am stabili nişte miniştri. Nu discutăm despre ministere şi miniştri astăzi. Am discutat ieri despre programul de guvernare. Azi am avut o întâlnire cu colegii de la ALDE, premierul Viorica Dăncilă. Am discutat despre Declaraţia 600”, a spus Dragnea.

Și ALDE a anunțat că amână pentru vineri validarea propunerilor de miniștri din partea acestui partid. Decizia a fost luată în urma unei discuții între președintele formațiunii, Călin Popescu Tăriceanu, și Liviu Dragnea.

Președintele PSD a spus că nu vor fi modificări mari sau multe în programul de guvernare, ci că este vorba în primul rând de o „o actualizare”.

„Nu mai putem rămâne cu niște termene din 2017, unde pot fi restanțe”, a explicat el.

El a adăugat că vor discuţii şi în coaliţie, toată săptămâna.

Întrebat dacă în programul de guvernare va fi introdus impozitul pe gospodărie, Dragnea a răspuns: „N-am ajuns acolo. De principiu, nu îl exclud, dar să avem forma finală”.

Întrebat dacă din guvern vor face parte și miniștri cercetați penal, Dragnea a răspuns: „Dacă aș spune ce gândesc vor sări foarte mulți și dintre dvs. și dintre gardienii statului de drept că influențez justiția, dar nu i-am văzut sărind când procurorul general amenința CCR”.