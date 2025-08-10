Ilie Bolojan a spus duminică seara, în contextul în care PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, că toți cei care fac parte din coaliție și conduc țara trebuie să fie conștienți că „un indicator important după care este judecată o țară este și cel legat de stabilitatea politică”. „Aici nu mai e vorba de poziționări într-o problemă sau alta, este pur și simplu de responsabilitatea de a duce țara înainte”, a subliniat premierul.

„Sper să nu avem o astfel de situație, și eu cred că toți cei care guvernăm suntem conștienți de situația în care se găsește țara noastră, iar un indicator important după care este judecată o țară este și cel legat de stabilitatea politică”, a declarat Ilie Bolojan la Antena 3.

Stabilitatea politică înseamnă predictibilitate atunci când iei măsuri. Aceste partide au format o coaliție dorind să corecteze lucrurile și, deci, partea de stabilitate este foarte importantă.

„Întotdeauna, într-o coaliție de patru partide, plus grupul minorităților, nu este ușor să armonizezi lucurile, pentru că sunt istorii diferite ale partidelor, poziționări care au fost diferite în acești ani. Dar, în afară de aceste lucruri, problemele țării noastre sunt atât de serioase încât, dacă într-adevăr ce ne-a împins în politică este să facem lucruri bune pentru țara noastră, acum avem ocazia să dovedim acest lucru, pentru că aici nu mai e vorba de poziționări într-o problemă sau alta, este pur și simplu de responsabilitatea de a duce țara înainte”, a adăugat premierul.

PSD, ședință pentru a stabili dacă rămâne în coaliție

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat pentru luni o reuniune a Biroului Permanent Naţional. În ședință se va stabili dacă social-democrații vor rămâne în continuare în coaliția de guvernare, sau vor trece în Opoziție.

Nemulțumirile sunt atât de multe în partid, încât senatorul Marius Budăi a amenințat guvernul Bolojan că în cazul în care va fi depusă o moțiune de cenzură împotriva actualului executiv, el și alți colegi din PSD o vor vota.

