Live TV

Video Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce PSD a amenințat că iese din coaliție

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
PSD, ședință pentru a stabili dacă rămâne în coaliție

Ilie Bolojan a spus duminică seara, în contextul în care PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, că toți cei care fac parte din coaliție și conduc țara trebuie să fie conștienți că „un indicator important după care este judecată o țară este și cel legat de stabilitatea politică”. „Aici nu mai e vorba de poziționări într-o problemă sau alta, este pur și simplu de responsabilitatea de a duce țara înainte”, a subliniat premierul.

„Sper să nu avem o astfel de situație, și eu cred că toți cei care guvernăm suntem conștienți de situația în care se găsește țara noastră, iar un indicator important după care este judecată o țară este și cel legat de stabilitatea politică”, a declarat Ilie Bolojan la Antena 3.

Stabilitatea politică înseamnă predictibilitate atunci când iei măsuri. Aceste partide au format o coaliție dorind să corecteze lucrurile și, deci, partea de stabilitate este foarte importantă.

„Întotdeauna, într-o coaliție de patru partide, plus grupul minorităților, nu este ușor să armonizezi lucurile, pentru că sunt istorii diferite ale partidelor, poziționări care au fost diferite în acești ani. Dar, în afară de aceste lucruri, problemele țării noastre sunt atât de serioase încât, dacă într-adevăr ce ne-a împins în politică este să facem lucruri bune pentru țara noastră, acum avem ocazia să dovedim acest lucru, pentru că aici nu mai e vorba de poziționări într-o problemă sau alta, este pur și simplu de responsabilitatea de a duce țara înainte”, a adăugat premierul.

PSD, ședință pentru a stabili dacă rămâne în coaliție

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat pentru luni o reuniune a Biroului Permanent Naţional. În ședință se va stabili dacă social-democrații vor rămâne în continuare în coaliția de guvernare, sau vor trece în Opoziție.

Nemulțumirile sunt atât de multe în partid, încât senatorul Marius Budăi a amenințat guvernul Bolojan că în cazul în care va fi depusă o moțiune de cenzură împotriva actualului executiv, el și alți colegi din PSD o vor vota.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
2
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
2024 in Images
3
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Volodimir Zelenski
4
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Oana Toiu
5
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu...
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
Digi Sport
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta a guvernului bolojan
Când află România dacă evită falimentul. Criza politică ar putea avea...
profimedia-0996989876
Planul lui Putin, descifrat din culise: „E mai ușor să continue...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
„Nimic nu e sigur în lumea lui Donald Trump”. „Russiagate” și...
titus corlatean la o sedinta
Titus Corlăţean a decis să candideze la preşedinţia PSD: „În actuala...
Ultimele știri
Dezvoltatorii sud-coreeni au creat drone cu inteligență artificială care permit unui singur pilot să comande simultan 100 de FPV-uri
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor beneficia de sprijin, dar sunt multe anormalități
Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul”. Chinezii se fac că lucrează, statul român că plătește
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
marius budai cu steagurile romaniei si ue in spate
Scandalul opririi lucrărilor la Autostrada Moldovei ia amploare: Marius Budăi amenință cu moțiune de cenzură împotriva Guvernului
ilie bolojan saligny
Șeful PSD Iași acuză guvernul de discriminare regională: Guvernul Bolojan frânează Moldova
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz, reacție față de revolta PSD privind funeraliile lui Ion Iliescu: E regretabil că suntem în acest suspans
coalitie dominic fritz
Ce spune președintele USR Dominic Fritz, întrebat dacă ia în calcul scenariul retragerii PSD de la guvernare
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan le cere miniștrilor să publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăzneață și admirată. Catherine Zeta Jones, spectaculoasă la 55 de ani, într-o ținută care a atras multe...
Cancan
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de...
Fanatik.ro
Povestea femeii care a fost moartă pentru câteva minute. În urma accidentului grav pe care l-a suferit...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Captură de poveste. Un bărbat s-a luptat 50 de minute cu un pește gigantic înainte de a-l aduce la mal
Adevărul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, faimoasa actriță din „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce Willis...
Digi Sport
Italienii au dat verdictul, după ce Andrei Coubiș a debutat cu autogol și cartonaș roșu la AC Milan
Pro FM
LeAnn Rimes, dezvăluiri despre începutul controversatei relații cu Eddie Cibrian, în 2008. Amândoi au...
Film Now
Care e, de fapt, numele de familie al lui Tom Cruise. Motivul dureros pentru care a renunțat la el. Nu a avut...
Adevarul
Un drog legal, care face ravagii în SUA, s-ar putea răspândi rapid și în Europa. „E ca o epidemie”
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți banii”
Digi FM
„Superbă!”. Selena Gomez, imaginea eleganței într-o rochie care i-a evidențiat talia tot mai subțire, la o...
Digi World
Oamenii de ştiinţă au descoperit genele asociate cu sindromul oboselii cronice. Principalele simptome ale...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Cameron Diaz, la plimbare în NYC. Zâmbet larg, nicio urmă de machiaj, haine lejere. „Nu mă deranjează...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”