PSD anunță că a depus plângere la DNA împotriva lui Florin Cîțu pentru modul în care au fost împărțiți banii la primării

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat luni că social-democraţii au depus plângere penală împotriva guvernanţilor pentru modul în care Executivul condus de premierul interimar Florin Cîţu a alocat bani din Fondul de rezervă către anumite primării.

PSD a formulat o plângere penală la DNA împotriva premierului interimar Florin Cîțu, vicepremierului interimar Kelemen Hunor, ministrului interimar al Dezvoltării Cseke Attila, ministrului interimar al Finanțelor Dan Vîlceanu dar și „față de alte persoane a căror identitate va rezulta din administrarea de probe”.

„Hai să lămurim cu rectificarea bugetară (...) este pe lege, nu a făcut-o Cîţu după capul lui, cum am păţit acum. Acolo e o lege şi este o schemă de calcul, deci nu poţi să invoci rectificarea, e un drept legal, banii îi primeşti în funcţie de anumiţi parametri. Cum a împărţit banii - îl anunţ pe domnul Cîţu că am depus plângerea penală, fiindcă în fundamentarea Ministerului Dezvoltării scrie pentru ce trebuie daţi aceşti bani, scrie municipiul Motru, ce situaţie are municipiul Motru, cât de greu îi e municipiului Motru, de aceea trebuie o hotărâre de Guvern pentru împărţirea acestor bani.

Vreau să vă spun că municipiul Motru, cu toate că e în fundamentare, ca un exemplu de localitate care trebuie salvată, ca şi comunitate, a primit zero lei. (...) A fost depusă plângerea penală”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.

El a spus că „toţi primarii din ţară ai PSD vor face plângere în contencios”.

Referindu-se la liderul PNL, Ciolacu a punctat că nu poate comunica cu un om politic care îşi justifică deciziile prin jigniri.

„Domnul Cîţu, după cum vedeţi, la jignirile pe care le aduce autorităţilor PSD, cred că este exclus un dialog. Continuă să îşi justifice deciziile prin jigniri. Îmi pare rău, eu nu pot comunica cu un astfel de om politic”, a spus Marcel Ciolacu.

Peste 1 miliard de lei din Fondul de rezervă al Guvernului pentru primării

Guvernul a alocat miercuri peste 1 miliard de lei din Fondul de rezervă pentru proiecte locale, a anunțat Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), care a subliniat că banii au fost acordați indiferent de culoarea politică a primarilor.

Sunt fonduri necesare pentru finalizarea investițiilor publice finanțate de stat sau din fonduri UE, precum și pentru cheltuieli urgente ale autorităților publice locale, s-a arătat într-un comunicat al ministerului.

Astfel, 2.756 de administrații locale din România (aproape toate cele care au depus cereri în acest sens), indiferent de culoarea politică a primarilor, au primit finanțare în valoare totală de 1.010.966.000 lei, incluzând cele 41 de județe ale țării, informează MDLPA. „Proiectele locale trebuie finalizate, ele trebuie să servească aceste comunități locale. Prin măsura adoptată astăzi, ne asigurăm că investițiile pentru care au fost cheltuiți bani publici nu vor rămâne neterminate”, a spus ministrul Cseke Attila.

Preşedintele PSD a spus joi că peste 70% dintre români „au fost pedepsiţi”, condamnaţi la frig „cu spitale şi şcoli închise”.

„Iohannis și Cîțu au decis că, dacă nu trăiți într-o comunitate condusă de un liberal, veți suferi de frig, sărăcie și foame! Au alocat 80% din banii pentru administrația locală către localități cu primari PNL și UDMR”, a declarat Marcel Ciolacu într-o postare publicată pe Facebook.

Editor : A.C.