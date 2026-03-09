Live TV

Video PSD anunță că nu va vota propunerea USR pentru Avocatul Poporului. Sorin Grindeanu: „Să vină cu cineva care nu are pensie specială”

Data publicării:
JDS GRINDEANU 180226_54421
Președintele PSD, Sorin Grindeanu.
Din articol
USR o apără pe Roxana Rizoiu: „Este extrem de calificată”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, într-o conferință de presă, că social-democrații nu vor vota în Parlament candidatura Roxanei Rizoiu la funcția de Avocat al Poporului, propusă de USR, și le-a cerut acestora să vină cu o altă nominalizare care să nu fie beneficiară de pensie specială: „Dacă îndeplinesc această cerință vom vota, dacă nu, nu”.

„Nu. Am spus și nu ne răzgândim. USR poate să vină cu altă propunere, care să nu aibă pensie specială. Eu înțeleg că, timp de zece ani, unii în România au susținut lucrurile acestea, dar când e să le și aplice, se mai împiedică”, a explicat președintele PSD.

Grindeanu a adăugat că solicitarea transmisă USR este clară: desemnarea unei persoane care nu beneficiază de pensie specială. În aceste condiții, PSD ar putea susține propunerea în Parlament.

„Atunci am zis că poate propunerea noastră le face bine. Dacă tot au propus și au susținut această chestiune, ar trebui să înceapă cu ei. Mă refer la domnii de la USR. Și doamnele. Atunci să propună oameni care nu au pensii speciale în aceste funcții. Mă gândesc că se găsește vreunul la USR care să nu aibă pensie specială și care să aibă studiile și să îndeplinească criteriile”, a mai spus acesta.

Liderul social-democrat a subliniat că votul PSD depinde exclusiv de schimbarea propunerii. „Asta le-am cerut, să schimbe propunerea. Să nu fie cineva deținător de pensie specială. Dacă îndeplinesc această cerință vom vota, dacă nu, nu”, a precizat el.

USR o apără pe Roxana Rizoiu: „Este extrem de calificată”

USR o susține pentru funcția de Avocat al Poporului pe Roxana Rizoiu, fost funcționar în Ministerul Justiției și în Ministerul Afacerilor Externe.  Aceasta s-a pensionat la vârsta de 50 de ani și este beneficiară de pensie specială.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că Roxana Rizoiu este „extrem de calificată”, menționând că aceasta a fost de două ori agent guvernamental al României la CEDO și este una dintre cele mai importante experte în domeniul drepturilor omului.

Fritz a sugerat că unele critici la adresa ei ar avea legătură cu independența sa față de influența politică. „Există un anumit scepticism din partea unora în privința ei tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice”, a afirmat liderul USR.

În același context, ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut că nu toți beneficiarii de pensii speciale pot fi etichetați negativ.

„Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toți toxici, corupți și netrebnici”, a explicat Miruță.

