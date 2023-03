PSD anunță că nu votează legea lui Ciucă și Bode de înăsprire a pedepselor pentru participare la proteste

PSD nu susține propunerea legislativă inițiată de PNL prin care se înăspresc sancțiunile penale în cazul protestelor publice, au anunțat social-democrații marți, într-un comunicat de presă. Proiectul de lege a fost depus la Senat, la începutul lunii februarie, de ministrul de Interne Lucian Bode și premierul Nicolae Ciucă.

„În forma actuală proiectul de lege intrat marți în dezbatere la Senat este de natură să intimideze organizarea și participarea la demonstrații sau mitinguri de protest, ceea ce afectează însăși fundamentul democrației. Libertatea de exprimare și libertatea întrunirilor sunt garantate de Constituția României și nu pot fi îngrădite în niciun fel. Poporul român este suveran, iar cetățenii trebuie să aibă libertatea de a-și exprima public nemulțumirile față de cei aleși, fără a fi intimidați sub sancțiunea pedepsei cu închisoarea”, se arată în comunicatul PSD, în care se mai precizează că social-democrații nu vor vota proiectul în forma actuală.

„Prin urmare, PSD nu va vota proiectul de lege în forma actuală. În cadrul dezbaterilor, parlamentarii PSD vor solicita eliminarea amendamentului, propus de PNL, prin care cei care participă la proteste riscă să fie sancționați direct cu închisoarea pentru că îndrăznesc să critice autoritățile publice sau decidenții politici.

Proiectul de lege inițiat de parlamentarii PNL propune modificarea articolului 371 din Codul Penal, astfel încât tulburarea ordinii publice, inclusiv prin atingerea demnității persoanei, să fie pedepsită cu închisoare între 1 și 5 ani, sau pentru formele agravante, cu închisoare de la 2 la 7 ani. În forma actuală, aceleași fapte se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de la 3 luni la 2 ani”, potrivit PSD.

Ce prevede proiectul depus de Bode și Ciucă

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat la începutul lunii februarie că a depus la Senat, împreună cu premierul Nicolae Ciucă, un proiect de lege care modifică Codul Penal și introduce, printre altele, pedepse mai mari și pentru hărțuirea unui minor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Proiectul depus de Bode elimină posibilitatea amenzii ca sancțiune în cazul infracțiunilor de ultraj și ultraj judiciar și este prevăzută pedeapsa cu închisoarea.

„Am depus astăzi (7 februarie - n.r.) la Senat, împreună cu dl. prim-ministru Nicolae Ciucă, o inițiativă legislativă de modificare a Codului Penal. Noile modificări incriminează mai ferm infracțiunile cu un puternic impact emoțional și social și sporesc gradul de protecție și siguranță pentru cetățean. Prin această inițiativă intervenim asupra a 11 articole din Codul Penal și propunem, în majoritatea cazurilor, majorarea limitelor de pedeapsă cu o treime”, arăta Lucian Bode.

„Am făcut modificări și am schimbat abordarea în ceea ce privește fapta de tulburare a ordinii și liniștii publice pentru care am majorat limitele pedepsei cu închisoarea de la 1 an la 5 ani și am introdus elemente agravante care justifică creșterea limitelor pedepsei cu închisoarea între 2 și 7 ani. Am propus, de asemenea, instituirea unui regim sancționatoriu mai aspru pentru fapta de încăierare și am propus pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, repoziționând-o în ierarhia faptelor cu violență, comise de cele mai multe ori în public”, a spus ministrul.

La articolul 371 (Cod Penal - n.r.) privind tulburarea ordinii şi liniştii publice se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor, tulbură ordinea și liniștea publică se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită de către:

a) două sau mai multe persoane împreună;

b) o persoană având asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.”

Editor : B.P.