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PSD anunță că toate solicitările sale au fost incluse în programul Guvernului Niculescu. Apel către partidele parlamentare

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Acceptarea solicitărilor confirmă schimbarea de direcție după demiterea Guvernului Bolojan”

PSD susține că toate solicitările adresate premierului desemnat Luca Niculescu au fost incluse în Programul de guvernare 2026–2028, depus joi la Parlament. Printre măsurile enumerate se numără indexarea pensiilor, eliminarea contribuției la sănătate (CASS) pentru mame și veterani, finanțarea urgentă a spitalelor, plata facturilor statului către firme în maximum 90 de zile și reducerea cu 25% a birocrației pentru mediul de afaceri, potrivit unui comunicat transmis vineri de partid.

Cele mai importante solicitări vizează atât protejarea veniturilor populației, cât și relansarea economiei și susținerea companiilor românești.

În ceea ce privește măsurile sociale, printre priorități se află indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani. Pe partea de cheltuieli publice, este cerută o rectificare bugetară urgentă, astfel încât spitalele și serviciile esențiale să primească finanțarea necesară.

Pentru mediul de afaceri, documentul include plata facturilor datorate de stat companiilor în cel mult 90 de zile, reducerea cu 25% a birocrației și aplicarea integrală a planului de stimulare economică propus de PSD.

Reforma administrației publice se regăsește, de asemenea, printre solicitările acceptate, prin integrarea voluntară a serviciilor administrative comune și comasarea, tot pe bază voluntară, a localităților mici.

„Acceptarea solicitărilor confirmă schimbarea de direcție după demiterea Guvernului Bolojan”

În comunicatul transmis vineri, acceptarea integrală a acestor măsuri este prezentată drept o schimbare de direcție față de politicile aplicate de fostul Guvern Bolojan, a cărui demitere a fost inițiată de PSD.

„După o politică dură de austeritate care a dus la recesiune, la scăderea producției industriale și la pierderea a aproximativ 70.000 de locuri de muncă, România are nevoie urgent de măsuri de relansare economică, de protejarea veniturilor cetățenilor și de sprijinire a companiilor românești”, se arată în comunicat.

Potrivit aceleași surse, asumarea participării la guvernare este justificată prin nevoia de stabilitate politică și economică, dar și prin urgența adoptării unor măsuri pentru populație și companii: „În aceste momente grele pentru România PSD a pus economia înaintea politicii și și-a asumat o guvernare dificilă, de care alții au fugit. România are nevoie de stabilitate, de un buget coerent și de decizii rapide pentru oameni și pentru firmele românești”.

Totodată, este lansat un apel către toate forțele politice parlamentare să renunțe la disputele politice și să se concentreze asupra problemelor economice și sociale.

În susținerea schimbării de direcție, comunicatul invocă și evoluțiile recente de pe piețele financiare, respectiv creșterea indicelui BET al Bursei de Valori București și scăderea dobânzilor la titlurile de stat la cel mai redus nivel din ultima lună.

Aceste evoluții sunt prezentate drept o reacție favorabilă a investitorilor la decizia PSD de a intra la guvernare, fără ca în comunicat să fie demonstrată o legătură directă între cele două.

Programul de guvernare 2026-2028 a fost depus joi seară la Parlament de premierul desemnat Luca Niculescu, iar măsurile incluse în document urmează să fie puse în aplicare dacă viitorul Cabinet primește votul de încredere al Parlamentului.

Editor : A.D.

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