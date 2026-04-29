PSD anunță că toți secretarii de stat și prefecții numiți de partid în Guvernul Bolojan au demisionat

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat că toți reprezentanții partidului care ocupau funcții guvernamentale au demisionat pe fondul moțiunii de cenzură depuse alături de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Anunțul PSD vine la două zile după ce Sorin Grindeanu le cerea acestora să demisioneze în paralel cu depunerea moțiunii de cenzură, argumentând că trebuie să fie „lucrurile cât se poate de clare”.

„PSD anunță că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan”, a anunțat PSD printr-un comunicat de presă transmis pe 29 aprilie.

Partidul susține că demisiile acestora reprezintă „un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar”. 

„PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”, potrivit sursei citate.

După cum Digi24.ro a arătat aici, deși PSD a ieșit din Guvern pe 20 aprilie, abia 9 zile mai târziu a renunțat la mecanismele reale de decizie: social-democrații au păstrat în continuare oameni numiți atât în ministere, cât și la prefecturi, structurile care reprezintă Executivul în teritoriu.

O dată cu formarea Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și împărțirea ministerelor, liderii politici au negociat la sânge și funcțiile de secretari de stat, subsecretari, prefecți și subprefecți, adică oamenii care participă direct la luarea deciziilor și au drept de semnătură în diverse domenii.

Doar în ministere, PSD a avut 49 de secretari și subsecretari de stat, au declarat surse de la Palatul Victoria pentru Digi24.ro. Asta pe lângă șefii diverselor instituții, care au și ei rang de secretar de stat. Toți au rămas inițial pe post, în ciuda deciziei social-democraților de a-și retrage miniștrii.

Social-democraților le-au revenit și 22 de posturi de prefecți în țară, după cum urmează:

  • Argeș
  • Bistrița-Năsăud
  • Brăila
  • Buzău
  • Caraș-Severin
  • Călărași
  • Dâmbovița
  • Dolj
  • Galați
  • Gorj
  • Hunedoara
  • Ialomița
  • Maramureș
  • Mehedinți
  • Neamț
  • Olt
  • Suceava
  • Teleorman
  • Tulcea
  • Vaslui
  • Vâlcea
  • Vrancea

De asemenea, PSD a avut și 20 de subprefecți. Prin comparație, liberalii au tot 20 de subprefecți, UDMR are 10, iar USR 8, fiind și unele posturi vacante.

În prezent, PNL are 12 prefecți, USR are 4, iar UDMR tot 4.

