PSD nu a luat încă o decizie privind participarea la viitoarea majoritate guvernamentală, însă a stabilit convocarea duminică a Consiliului Politic Național, structura de conducere care coordonează activitatea partidului între congrese, pentru a tranșa poziția formațiunii, anunță Sorin Grindeanu. Acesta afirmă că formațiunea nu are obiecții față de persoana premierului desemnat Adrian Veștea, însă susține că România are nevoie de stabilitate politică și de un guvern care să depășească „ambițiile mesianice” din spațiul public.

„Am tot respectul pentru Adrian Veştea. Este un om pe care îl cunosc de câţiva ani, este un om care a câştigat de câteva ori uninominal alegeri: la Consiliul Judeţean Braşov, a fost şi primar. E un om care în acest moment este desemnat premier al României. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veştea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa aşteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aş dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Naţional şi să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veştea", a declarat Grindeanu, la finalul unei întâlniri a grupurilor parlamentare PSD”, a declarat, joi, după şedinţa PSD, liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Liderul PSD i-a anunțat pe social-democrații reuniți în sedință la Parlament că votul pentru Guvernul Veștea cel mai probabil va avea loc la începutul săptămânii viitoare, luni sau marți, au declarat surse pentru digi24.ro. În acest moment, Veștea nu a reușit să aibă majoritatea necesară.

Premierul desemnat urma să depună joi la Parlament lista de miniştri şi Programul de guvernare.

PNL, USR şi UDMR au anunţat deja că nu vor susţine învestirea Guvernului Veştea. Un anunţ similar a fost făcut şi de către liderii AUR.

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Editor : C.A.