PSD ar putea stabili data mitingului pentru susținerea familiei

Conducerea social-democrată s-a reunit, luni, la Palatul Parlamentului, într-o ședință a Biroului Permanent Național al PSD. Ar putea fi stabilită data mitingului pentru susţinerea familiei, miting la care conducerea PSD ar vrea să cheme un milion de oameni la Bucureşti.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

La şedinţa BPN participă preşedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, secretarul general al PSD, Marian Neacşu, alţi membri ai conducerii social-democrate.



Discuţiile se vor axa, cel mai probabil, pe tema organizării unui miting pentru susținerea familiei, dar şi pe situaţia din ultima perioadă creată de protestele, respectiv greva din Sănătate.

În privința mitingului pentru susținerea familiei, chiar dacă de la centru nu s-a avansat o dată, liderii din teritoriu şi-au anunţat deja membrii şi simpatizanţii să fie pregătiţi pentru un astfel de eveniment pe 26 mai.

„Am adoptat câteva decizii importante. Cea mai importantă decizie pe care am adoptat-o astăzi este legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei să organizăm un miting mare al PSD pentru susținerea familiei tradiționale. Vreau să organizăm acest miting și am luat decizia asta pentru a nu mai exista niciun echivoc privind abordarea pe care o are PSD pe acest subiect”, declara președintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD din 16 aprilie.

Anunțul organizării unui miting de amploare a fost taxat dur de opoziție, dar și de fostul președinte al PSD, ex-premierul Victor Ponta.

„Cred că este un miting de susţinere a familiei tradiţionale din politică, formată din Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu. Eu cred că nimeni nu are dreptul să politizeze această temă, care este o temă de conştiinţă, iar faptul că PSD politizează această temă arată disperarea în care se găsesc datorită prăbuşirii catastrofale datorată unei guvernări catastrofale, care nu a făcut altceva decât să distrugă echilibrele economice, să creeze haos şi nelinişte în toate sectoarele de activitate din România”, a declarat Ludovic Orban.

„Nu mai suport ipocrizia și minciuna unor politicieni care depășesc orice limită a bunului simț! Haideți să facem un miting uriaș și să ne explice Liviu Dragnea cum este el un exemplu și cum trăiește el în «familia tradițională»! La același miting să ne spună liderii noștri politici cum își lasă nevestele acasă în județe și trăiesc la București cu secretarele, cum au amante mai tinere decât fiicele, cum își promovează iubitele în funcții de la stat și în Consilii de Administrație cu salarii mai mari decât un medic sau profesor, cum se uită în timpul ședințelor de vot la filme și poze pornografice, cum pleacă în străinătate pe banii Parlamentului și stau doar în camera de hotel cu «consiliere» mai tinere cu 25 de ani decât ei, cum își aranjează divorțurile în așa fel încât să nu fie dați în primire de «fosta» despre ce averi și afaceri ilegale au făcut, cum dau bani cu nemiluita copiilor și trec pe numele lor mașinile și casele considerând că asta este suficient pentru educație și «familie traditională»!”, a reacționat Victor Ponta, la rândul său, pe contul de Facebook.

Cât despre organizarea referendumului pentru revizuirea Constituției, a fost avansat, deocamdată, data de 10 iunie. Propunerea a fost făcută, săptămâna trecută, de Florin Iordache, deputat PSD. Referendumul, susţinut de Coaliţia pentru Familie, ar presupune modificarea Constituţiei astfel încât să se precizeze clar că familia este formată dintr-un bărbat şi o femeie.