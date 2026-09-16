Petrișor Peiu a declarat miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, că invitarea AUR la Cotroceni pentru consultări este un semn de normalitate. Liderul AUR a subliniat că formațiunea din care face parte nu va prezenta președintelui un nume de premier, dar va putea veni cu o propunere dacă Nicușor Dan va cere acest lucru. De asemenea, Peiu a subliniat faptul că PSD are o relație privilegiată cu președintele României, pentru că „până acum au cam vorbit aceeași limbă”, iar o colaborare între cele două partide ar putea fi posibilă numai dacă înaintea consultărilor de la Cotroceni ar avea loc discuții. „Deci partidele se înțeleg inclusiv pe un nume de premier și pe câteva principii de guvernare și se duc și-i spun președintelui. Altfel, dacă un partid obține nominalizarea pe care o vrea și după aia încearcă să impună un fapt deja împlinit, altor partide, s-ar putea să fie o problemă care să blocheze orice”, a explicat Peiu.

Petrișor Peiu consideră că invitarea AUR la consultările de la Cotroceni este un semn de normalitate.

„Era normal, adică eu cred că nu se punea problema ca la niște consultări formale să nu fie invitat unul din partide. Cred că... dar este o opinie personală, eu cred că președintele nu are astăzi o majoritate, nu o vede. Din cauza asta a ales să facă consultări formale, pentru a-și justifica ceea ce va face mai departe, prin faptul că nu există o majoritate declarată a unor partide în jurul unui nume de premier”, a spus Petrișor Peiu.

„Îi vom spune președintelui excluziunile, și din aceste negații va rezulta ceea ce putem să facem”

„Președintelui îi vom spune doar care este poziția noastră, cum vedem ieșirea din criză pe cel mai scurt drum și mai puțin dureros și cum vedem... sau ceea ce nu vom face în legătură cu un guvern. Îi vom spune excluziunile, nu-i vom spune ceea ce putem să facem și va rezulta din aceste negații, va rezulta ceea ce putem să facem”, a adăugat liderul AUR.

Petrișor Peiu a afirmat că AUR nu va merge cu o propunere de premier, dar „dacă ne va da mandat, vom veni cu un nume”.

„Este un semn de anormalitate să-ți dorești să iei parlamentari din diverse partide, la bucată”

Întrebat dacă speranța PSD în a obține voturi de la unii parlamentari AUR s-ar concretiza, Peiu a subliniat faptul că „aceste speranțe nu se vor meaterializa sau vor fi zero parlamentari AUR care vor vota un eventual guvern din care noi să nu facem parte. Și în al doilea rând, că este un semn de anormalitate să-ți dorești să iei parlamentari din diverse partide, la bucată, cum se spune, oferindu-le avantaje cel puțin imorale, dacă nu cumva ilegale, în locul unor discuții așezate cu partidele. Pentru că astfel obții majorități de conjunctură care sunt viciate de modalitatea imorală de a obține acele voturi și care nu sunt în permanență... acele voturi nu sunt atașate unui program de guvernare sau unei înțelegeri stabile. Ele sunt de conjunctură și așa de ușor cum vin, așa de ușor pot să plece”.

„Știam de mult că există oameni în PSD care au exprimări decente, civilizate”

În legătură cu afirmațiile social-democraților Benea și Neacșu, care în ultimele 24 de ore au spus că o colaborare PSD-AUR nu ar fi atât de rea pentru că formațiunea condusă de George Simion nu este extremistă, Petrișor Peiu a declarat că „personal, și mulți colegi ai mei, cred că și domnul Simion a vorbit despre asta, știam de mult că există astfel de oameni în PSD care au exprimări decente, civilizate.

„Eu nu-mi aduc aminte ca cei doi domni pe care i-ați spus, să ne fi făcut vreodată extremiști până acum. Adică nu cred că e o noutate ce spun dânșii acum. Însă aș vrea să explic un lucru pentru a nu exista dubii: una este să ai o înțelegere cu un partid și să te duci la consultările de la Cotroceni și să-i spui președintelui: Am o înțelegere cu acest partid pe acest nume de premier -, și alta este să te duci la Cotroceni, să obții nominalizarea pentru premierul pe care îl propui și după aia să te duci și să impui un fapt deja împlinit altor partide.

Există o diferență foarte mare între aceste două abordări și am fost foarte atent la mesajele pesediștilor. Cei mai mulți dintre ei care au vorbit destul de rezonabil la adresa noastră, spun să-i dea președintele mandatul domnului Grindeanu și după aia vedem noi ce facem, cum obținem majoritatea, neexcluzând un dialog cu AUR sau chiar un guvern cu AUR. Însă acest lucru nu este ceea ce trebuie făcut într-o democrație cum este și România. În mod normal, sensul Constituției noastre este că partidele se înțeleg, se duc la președinte și-i spun: Uite, asta, în mod transparent, este majoritatea pe care noi o putem face pe un guvern comun și pe acest nume de premier.

Deci partidele se înțeleg inclusiv pe un nume de premier și pe câteva principii de guvernare și se duc și-i spun președintelui. Altfel, dacă un partid care are o relație privilegiată cu domnul președinte obține nominalizarea pe care o vrea și după aia încearcă să impună un fapt deja împlinit, consumat altor partide, s-ar putea să fie o problemă care să blocheze orice discuție”, a subliniat liderul AUR.

Invitat să precizeze care este partidul care are o relație privilegiată cu președintele, Peiu a indicat PSD: „Este destul de clar, vorbim de primul partid din Parlament ca ordin de mărime. PSD, sigur. Până acum au cam vorbit aceeași limbă”.

„AUR nu are nicio înțelegere cu nimeni și nici alte partide nu au înțelegeri între ele”

„AUR nu are nicio înțelegere cu nimeni și nici alte partide nu au înțelegeri între ele, chiar dacă unii încearcă să sugereze alte lucruri. Și mâine vom fi în aceeași situație în care suntem astăzi, adică vor veni mai multe partide la domnul președinte, fiecare îi va spune propriile limite sau propriile linii roșii și nu va rezulta o majoritate transparentă. Ar putea rezulta o nominalizare de premier care să încerce să obțină o majoritate forțată, cu voturi luate la bucată”, a punctat Petrișor Peiu.

Referitor la faptul că PNL, USR și UDMR merg cu aceeași variantă de prim-ministru - Siegfried Mureșan, Peiu a spus că aceste trei partide „nu au alte voturi în afară de ale lor”. „Nu au alte voturi... Adică la ei este exclus să poată să adune voturi în afara celor proprii”.

Editor : Liviu Cojan