PSD, atac direct la Bolojan: „Nu vă fie frică, Ilie sărăcie pică”. Manda și Băluță amenință că „sistemul va fi îndepărtat”

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, au lansat atacuri dure la adresa guvernării conduse de Ilie Bolojan și au sugerat că social-democrații ar putea ieși din coaliție, acuzând lipsa dialogului și măsuri „împotriva românilor”. Manda a susținut că „liniile roșii” asumate de partid, precum menținerea puterii de cumpărare și continuarea investițiilor publice, au fost încălcate, în timp ce Băluță a vorbit despre un „sistem” care alimentează ura și polarizarea în societate, afirmând că PSD va spune „stop” acestui tip de comportament.

Claudiu Manda a declarat că social-democraţii nu se tem de „bătălii politice” sau de opoziţie şi că nu pot continua să facă parte dintr-o guvernare „împotriva” românilor.

„Suntem partidul oamenilor şi avem obligaţia să rămânem de partea lor. Nu ne temem de nicio bătălie politică, nu ne temem de opoziţie. Dar avem o responsabilitate mai mare decât orice funcţie, responsabilitatea faţă de români”.

„De aceea trebuie să fim uniţi, să fim asumaţi şi să avem curaj. Pentru că atunci când PSD este puternic şi coerent, România merge înainte. Şi le mai spun, pe această cale, tuturor românilor şi colegilor noştri, dincolo de ce vedem de două zile pe Facebook, cu boţi, tiriboţi, ostrogoţi, roboţi: nu vă fie frică, Ilie sărăcie pică”, a spus el în cadrul conferinţei extraordinare pentru alegerea preşedintelui PSD Sector 4.

Manda a afirmat că guvernarea condusă de Ilie Bolojan a fost realizată „fără dialog şi fără consultare”, fiind prezentată „în mod eronat” drept o guvernare a reformelor.

„Reforma nu înseamnă doar tăieri, nu înseamnă să pui toată povara pe umerii oamenilor. Reforma înseamnă să construieşti, să dezvolţi şi să creezi perspective. Înseamnă dialog şi responsabilitate, nu decizii impuse de sus, fără legătură cu realitatea din comunităţi”, a declarat el.

„Vă spun direct, nu mai e loc de jumătăţi de măsură. Şi vă întreb astăzi deschis, dragi colegi, mai putem continua cu această guvernare împotriva românilor? Mai stăm cu Bolojan în această direcţie? Exclus!”

„Alegerea noastră ar trebui să reprezinte o normalitate pentru toată ţara. Noi alegem dezvoltare, nu blocaj, alegem responsabilitate, nu rigiditate, alegem bunăstare şi nu presiune pusă pe oameni”, a precizat secretarul general al PSD.

El a subliniat că, în ciuda „etichetelor” primite de-a lungul timpului, PSD „nu abandonează” oamenii.

Totodată, în momentul în care a intrat în coaliţie, PSD a stabilit „două linii roşii”: să nu scadă puterea de cumpărare a românilor şi să continue nivelul investiţiilor publice în spitale, autostrăzi, şcoli, iluminat public, reţele de apă şi canalizare.

„Astăzi suntem în situaţia în care aceste linii roşii au fost încălcate. Mai mult, la început această coaliţie a funcţionat prin şantajul domnului Bolojan. Dacă ceva nu era cum dorea domnia sa, ne ameninţa că pleacă. Acum, când am început să-i arătăm cât de mult îi costă pe români toate aceste măsuri impuse de domnia sa, domnul Bolojan nu mai vrea să plece. El vrea să rămână acolo şi să guverneze cum vrea. Foarte bine, dar nu cu noi”, a precizat Claudiu Manda.

„Nu putem accepta o guvernare în care măsurile propuse de PSD pentru români să fie amânate, fie obţinute prin ameninţări cu retragerea de la guvernare”.

El l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că se agaţă de putere „ca să vândă” companiile de stat.

„PSD nu a fost niciodată de acord cu austeritate fără un pachet de relansare economică. PSD nu a fost niciodată de acord cu tăierile drepturilor persoanelor vulnerabile, ale mamelor, ale pensionarilor, ale persoanelor cu dizabilităţi şi nu va fi niciodată. Şi chiar acum, în al 12-lea ceas, ce face domnul Bolojan? Se agaţă de putere ca să vândă companiile de stat”, a spus el.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, preşedinte al PSD Bucureşti, a declarat că susţine eliminarea „sistemului” pe care îl consideră responsabil pentru amplificarea urii şi polarizării în societatea românească.

PSD va spune luni „stop” acestui tip de comportament, a declarat liderul social-democrat.

„Sunt unul dintre oamenii care, mai mult decât apăsat, mai mult decât decis, susţin de îndată îndepărtarea unui astfel de sistem care generează atât de multă ură în societatea noastră, atât de multă polarizare. Un sistem pentru care nu mai contează nimic din ceea ce facem. Contează doar să influenţăm oamenii, contează doar să aducem cât mai mult conflict în societatea românească”, a afirmat Băluţă în cadrul conferinţei extraordinare pentru alegerea preşedintelui PSD Sector 4.

„PSD va spune mâine stop acestui tip de comportament şi am convingerea că, în următoarele săptămâni, acest sistem bolnav va fi pur şi simplu îndepărtat”.

El a precizat că această poziţie este împărtăşită de tot mai mulţi membri ai partidului din teritoriu.

„În ultimele zile vedem că din ce în ce mai mulţi colegi din ţară spun, ca şi noi: «Gata, stop, până aici! Nu se mai poate aşa!» Nu se mai poate şi nu avem cum să nu ne punem o întrebare extrem de serioasă. Care este diferenţa, de exemplu, între actualul premier şi reţeaua unui candidat la alegerile prezidenţiale pentru care alegerile au fost anulate? De ce premierul României nu ia niciun fel de măsură atunci când un număr imens de oameni sunt stigmatizaţi, când un număr imens de oameni sunt jigniţi şi trimişi către exterminare – citez lucrul acesta, din păcate asta se întâmplă în ultima perioadă. Unde vor să ajungă oamenii ăştia? Unde vrem să ajungem cu toţii? Mai e posibil aşa ceva? Evident, nu”, a declarat primarul Sectorului 4.

Băluţă a apreciat că PSD a pierdut alegerile din 7 decembrie, în primul rând, din cauza „urii şi a dezinformării”. El a mai precizat că, pentru cei care conduc Guvernul, nu contează performanţele administraţiei locale din Sectorul 4.

„Nu contează că am adus în România 5 miliarde de euro. Nu contează că am făcut, până la ora asta, două spitale. Nu contează că lucrăm la planşeul Unirii. Nu contează că am făcut două pasaje rutiere. Dacă facem astăzi o radiografie a Bucureştiului, vedem că singurele lucrări de infrastructură sunt aici, în Sectorul 4, nu sunt în altă parte. (...) Spitale tot în Sectorul 4 s-au construit şi se construiesc. Nimeni nu vrea să relateze lucrul acesta, nici măcar ca reclamă, pentru că am ajuns într-o situaţie în care, de exemplu, semnarea contractului pentru magistrala M4 de metrou, Gara de Nord - Gara Progresul, cea mai mare investiţie din România, să fie trecută ca advertorial”, a spus el.

