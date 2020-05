PSD, atac la Iohannis: Să vii după două luni să le spui românilor și mediului de afaceri că au nevoie de revigorare este insultător

Partidul Social Democrat critică ieșirea publică a președintelui Klaus Iohannis în care a anunțat că guvernul are pregătite măsuri pentru revigorarea economiei. Președintele susține că economia nu trebuie „repornită”, pentru că nu a fost oprită. „Noi nu am oprit-o niciodată. Economia României nu a fost oprită. Au fost anumite sectoare care au fost oprite, însă, în ansamblu, nu am avut o astfel de măsură”, a declarat Klaus Iohannis.

„De ce a fost necesar tot spectacolul prezidențial din ultimele zile? Simplu! Pentru a anunța astăzi – deocamdată voalat – MĂSURILE DE AUSTERITATE! Economia este la pământ, dar președintele Iohannis spune că are nevoie doar de REVIGORARE! Nu de soluții! Nu de măsuri! Nu de un plan concret. Acela e departe de a fi pus la punct de Iohannis și Guvernul său de incompetenți. REVIGORARE! Să vii după două luni de zile și să le spui românilor și mediului de afaceri că au nevoie de revigorare este insultător!”, se arată într-o postare a Partidului Social Democrat.

PSD critică guvernul despre care spune nu are soluții pentru cetățeni și firme.

„1 milion de oameni nu mai au locuri de muncă, turismul, HORECA, industria și agricultura sunt pe butuci. Sute de mii de români și antreprenori așteaptă un semn clar că președintele și guvernul au soluții pentru ei. Președintele PNL Iohannis le spune să stea calmi. Guvernul Orban, după 6 luni de guvernare încă analizează, reflectează, se gândește. Soluțiile pentru români și firme există, dar... lipsesc din planurile PNL! Până vor fi anunțate... încălzire ușoară și revigorare... Dacă nu, vor urma ”măsuri suplimentare de austeritate”! Aceasta este ’’România normală’’ a unui președinte preocupat toată ziua de atacurile la adresa PSD și nu de buna guvernare a țării”, susține PSD.