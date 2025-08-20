Live TV

PSD, atac la miniștrii USR: „Nu fac nimic! Singura lor preocupare e să ne acuze că nu participăm la ședințele Coaliției”

Data actualizării: Data publicării:
pupitru psd
PSD. Foto: Shutterstock

Partidul Social Democrat a lansat un atac la adresa reprezentanților USR, pe care îi acuză că „nu fac nimic în Guvern” și că singura lor preocupare este să critice PSD „că nu participă la ședințele Coaliției”.

„În vreme ce reprezentanții PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției!”, a scris, miercuri, Partidul Social Democrat pe Facebook.

Reprezentanții PSD au postat și un videoclip prin care vor să arate reformele la care lucrează miniștrii formațiunii:

„Pachetul privitor la TĂIEREA PRIVILEGIILOR, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD;

REFORMA PENSIILOR SPECIALE, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD;

REFORMA ÎN SĂNĂTATE, proiect elaborat de Ministerul Sănătății, condus de PSD;

COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE, proiect elaborat de Ministerul Justiției, condus de PSD;

REFORMA ADMINISTRAȚIEI LOCALE ȘI CENTRALE, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR - Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și AMR – Asociația Municipiilor din România;

Pachetul FISCAL, proiect elaborat de Ministerul Finanțelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD;

 Pachetul de STIMULARE ECONOMICĂ, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR - la care NU s-a lucrat”, a mai transmis PSD. 

Liderii USR i-au criticat pe social-democrați pentru că au refuzat să participe la ultimele ședințe ale Coaliției de Guvernare. Ministrul Economiei, Radu Miruţă a declarat că în PSD urmează alegeri interne, motiv pentru care încearcă să „puncteze public”. „Nu este foarte responsabil să aduci problemele partidului tău în şedinţa de coaliţie doar pentru a transmite semnale către membrii de partid”, a subliniat ministrul. 

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat recent la Digi24 că partidul pe care îl conduce nu are nicio problemă cu social-democrații, și că el și colegii săi consideră că „țara așteaptă reforme, așteaptă acest pachet doi, care va tăia din privilegii, care va reforma pensii speciale, care va eficientiza administrația publică locală și centrală, și suntem gata să batem în cuie fix acele reforme”.

„Este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans”, a subliniat liderul USR. 

Citește și: Tanczos Barna spune că „lucrurile nu merg bine” în coaliția de guvernare. Ce sincope a găsit și ce spune despre relația cu președintele

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
3
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
mancare all inclusive
5
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digi Sport
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna explică proiectul care va interzice cumulul...
Bucharest city view
Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință...
INSTANT_CNP_PNL_ANTONESCU_2_016INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția, de la o promisiune la alta: Respinge proiectul „Antonescu”...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR...
Ultimele știri
Pompierii au salvat un câine căzut în canal. ISU cere „semnalizarea zonelor cu risc, vizibilă atât pentru oameni cât și pentru animale”
Avaria care a lăsat jumătate din București fără apă caldă a fost remediată. Când va fi finalizată încărcarea rețelei
Bătaie cu săbii și topoare în trafic, în Brăila: polițiștii îi caută pe agresori. Scenele șocante au fost filmate de martori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
2025-06-23-0556
Tanczos Barna spune că „lucrurile nu merg bine” în coaliția de guvernare. Ce sincope a găsit și ce spune despre relația cu președintele
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Avem deja sondaje referitoare la Primăria Capitalei, ştim destul de bine cum stăm. „Va fi nevoie să discutăm cu USR”
Cojocaru Petru Bogdan
Șeful PSD Iaşi: Patriotismul nu se măsoară în scandaluri. Nu putem guverna alături de un partid prorus precum AUR
sorin grindeanu psd ceas
Sorin Grindeanu: „Ăsta este ceasul de care spuneau că-i 90.000 euro. Nu mi l-a furat nimeni. Îl am de vreo 4-5 ani”
BUCURESTI - AUDIERE MINISTRI - COMISII DE SPECIALITATE - 23 IUN
Ministrul Radu Miruță (USR), despre absența PSD din ședințele de coaliție: Au alegeri interne, sunt multe „cuţite” aruncate pe la spate
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany Hensel, gemenele siameze care au fascinat lumea, pozate cu un nou-născut. Acum un an s-a...
Cancan
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără...
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Reacții după ce Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de restricție împotriva unui bărbat obsedat de...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul. CCR răspunde dur. „Nu se poate”. Dar de ce?
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie