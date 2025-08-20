PSD, atac la miniștrii USR: „Nu fac nimic! Singura lor preocupare e să ne acuze că nu participăm la ședințele Coaliției”

Partidul Social Democrat a lansat un atac la adresa reprezentanților USR, pe care îi acuză că „nu fac nimic în Guvern” și că singura lor preocupare este să critice PSD „că nu participă la ședințele Coaliției”.

„În vreme ce reprezentanții PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției!”, a scris, miercuri, Partidul Social Democrat pe Facebook.

Reprezentanții PSD au postat și un videoclip prin care vor să arate reformele la care lucrează miniștrii formațiunii:

„Pachetul privitor la TĂIEREA PRIVILEGIILOR, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD; REFORMA PENSIILOR SPECIALE, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD; REFORMA ÎN SĂNĂTATE, proiect elaborat de Ministerul Sănătății, condus de PSD; COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE, proiect elaborat de Ministerul Justiției, condus de PSD; REFORMA ADMINISTRAȚIEI LOCALE ȘI CENTRALE, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR - Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și AMR – Asociația Municipiilor din România; Pachetul FISCAL, proiect elaborat de Ministerul Finanțelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD; Pachetul de STIMULARE ECONOMICĂ, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR - la care NU s-a lucrat”, a mai transmis PSD. Liderii USR i-au criticat pe social-democrați pentru că au refuzat să participe la ultimele ședințe ale Coaliției de Guvernare. Ministrul Economiei, Radu Miruţă a declarat că în PSD urmează alegeri interne, motiv pentru care încearcă să „puncteze public”. „Nu este foarte responsabil să aduci problemele partidului tău în şedinţa de coaliţie doar pentru a transmite semnale către membrii de partid”, a subliniat ministrul.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat recent la Digi24 că partidul pe care îl conduce nu are nicio problemă cu social-democrații, și că el și colegii săi consideră că „țara așteaptă reforme, așteaptă acest pachet doi, care va tăia din privilegii, care va reforma pensii speciale, care va eficientiza administrația publică locală și centrală, și suntem gata să batem în cuie fix acele reforme”.

„Este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans”, a subliniat liderul USR.

