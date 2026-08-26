Live TV

PSD, atac la PNL pe tema legii salarizării: „Bolojan, Pîslaru şi PNL trebuie să răspundă politic”

Data publicării:
sigle psd si pnl
Siglele PNL și PSD. Foto colaj: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Social-democraţii critică ultima variantă a legii salarizării

PSD acuză PNL că trebuie să îşi asume responsabilitatea politică pentru eşecul legii sSalarizării şi să explice de ce, după luni de întârzieri, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR, aferente acestui jalon.

„PSD condamnă fuga PNL de a-şi asuma responsabilitatea pentru eşecul legii salarizării. Bolojan, Pîslaru şi PNL trebuie să răspundă toţi politic pentru această nereuşită costisitoare pentru bugetul României. Ei trebuie să explice românilor de ce luni întregi au ţinut proiectul de lege la secret, de ce nu s-au consultat cu nimeni, de ce nu au căutat consensul cu sindicatele şi de ce au adus astfel România în situaţia de a pierde 770 de milioane de euro din PNRR!”, transmite PSD, într-un comunicat de presă.

Social-democraţii susţin că proiectul legii salarizării a fost elaborat fără consultări şi fără să ţină cont de realităţile din România.

„Au făcut totul la secret, doar ţinând cont de propria agendă politică, fără să ţină cont de realităţile din România. Acum dau vina pe alţii că nu susţin o lege proastă. O lege respinsă de toată lumea şi a cărei aplicare ar produce convulsii sociale, instabilitate, blocaje instituţionale şi pierderi uriaşe pentru cetăţeni şi pentru economie!”, afirmă PSD.

Citește și: Ilie Bolojan: Dacă nu vine o lege a salarizării, cu guverne iresponsabile, riscăm să derapăm din nou

Partidul susţine că nici în acest moment nu există în Parlament un proiect de lege privind salarizarea din sistemul bugetar.

„Nici măcar acum, în al 12-lea ceas al PNRR, partidul prim-ministrului demis nu a depus în Parlament un proiect de lege privind salarizarea din sistemul bugetar! Nu şi-au făcut treaba, nu şi-au asumat proiectul, dar au tupeul să dea vina pe alţii că nu au dezbătut şi nu au aprobat un proiect de lege care, tehnic, nu există!”, se arată în comunicatul PSD.

Social-democraţii critică ultima variantă a legii salarizării

PSD afirmă că ultima variantă a legii Salarizării prezentată de reprezentanţii PNL din Guvern ar fi fost respinsă atât de sindicate, cât şi de reprezentanţii Comisiei Europene.

„Ultima variantă a legii salarizării prezentată de reprezentanţii PNL din Guvern este mai proastă decât toate versiunile anterioare şi a fost respinsă atât de către sindicate, cât şi de către reprezentanţii Comisiei Europene! Este în mod vădit o lege nesustenabilă nici social, nici financiar!”, transmite PSD.

Social-democraţii susţin că responsabilitatea pentru situaţia creată aparţine exclusiv celor care au elaborat proiectul.

„Ea este eşecul exclusiv al autorilor acestei legi şi o probă suplimentară a incompetenţei celor care însă se mai agaţă de scaunele guvernamentale din care au fost demiși de Parlament!”, afirmă PSD.

Citește și: Pîslaru: Sindicatele se opun unei legi a salarizării care ar aduce creşteri la 80% din sectorul public. Nu o să mai aibă această ocazie

În final, PSD îi indică pe Ilie Bolojan şi Dragoş Pîslaru drept responsabili politic pentru deciziile privind Legea Salarizării şi pentru riscul pierderii fondurilor europene.

„PNL să răspundă pentru deciziile luate cu îngâmfare de Bolojan şi de Pîslaru în această chestiune şi pentru prejudiciul de 770 de milioane de euro pe care l-au produs din banii europeni ai României!”, se arată în comunicatul Biroului de presă al PSD.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dragos pislaru
1
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
liliana ruse
2
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
3
Primarul Craiovei anunţă că va înlocui sursa pe cărbune a termoficării din oraş cu o...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
4
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
bancnote de 100 de lei
5
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Victor Pițurcă, acuzat de mama băiatului său în vârstă de 19 ani: ”A venit cu 10 euro în buzunar. E foarte deranjant”
Digi Sport
Victor Pițurcă, acuzat de mama băiatului său în vârstă de 19 ani: ”A venit cu 10 euro în buzunar. E foarte deranjant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cristina Trăilă
Cristina Trăilă a demisionat din Guvern. Cum comentează acuzațiile din dosarul DNA
ilie bolojan in parlament
Bolojan explică de ce PNL a votat legea ANI: „Interesul țării e să îndeplinim jaloanele PNRR, dar legea nu poate rămâne așa”
bolojan traila
Ilie Bolojan a discutat cu Cristina Trăilă, astăzi, după ce secretarul general adjunct al Guvernului a fost pus sub acuzare (surse)
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili. Parlamentarii s-au grăbit să modifice legea
657950420_1233381808967199_173148057887011460_n
Opt consilieri din Arad au demisionat din cauza riscului de incompatibilitate. „Nu putem schimba regulile în timpul mandatului”
Recomandările redacţiei
ID227269-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Prima reacție a României după vizita șefului CIA la Moscova...
dan neculaescu marius lazurca Matt Whitaker
România și SUA, discuții la sediul NATO despre revizuirea poziției...
Cutremur Nepal - Guliver GettyImages 2
Dezastru la granița dintre Nepal și China. Viitură devastatoare: 31...
romatsa
Primul termen la ÎCCJ în procesul în care ROMATSA s-a ales cu...
Ultimele știri
Meta a acceptat să plătească peste 17 miliarde de dolari pentru a scăpa de procesele din SUA. Nu își recunoaște vinovăția
Recorder: Lucian Pahonțu, șeful SPP, a fost ofițer în Trupele de Securitate și a participat pe 21 dec. 1989 la violențele de la Inter
Preşedintele Iranului se va întâlni cu Vladimir Putin săptămâna viitoare. Vor semna un memorandum de 25 de miliarde de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță de 47 de ani a aflat că are o tumoră malignă pe creier, deși se simțea bine. Cum le-a dat vestea...
Cancan
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Fanatik.ro
Imagini incredibile cu Gigi Becali pe măgar la Muntele Athos! Patronul de la FCSB a făcut spectacol. Video
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea a ajuns în Italia! Primele imagini cu atacantul: face vizita medicală înainte de a semna cu...
Adevărul
Cine este studenta româncă găsită moartă sub un pod în Italia. Ștefania a dispărut după ce s-a întors din...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Daniel Bîrligea a invitat doar doi jucători de la FCSB la petrecerea de ”adio”
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Kremlinul, după declarațiile fostului ministru ucrainean al Apărării: „regimul de la Kiev se prăbușește din...
Newsweek
Surpriză neplăcută pentru o pensionară cu 4.000 lei pensie. Nu i-au luat în calcul 17 ani de grupa a II-a
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Câinele tău se teme de aspirator? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni și care îi poate accentua frica
Film Now
Soții care ar putea face istorie în universul James Bond. Ce rol își dorește actrița în următorul film cu 007
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului