PSD, atac la PNL pe tema legii salarizării: „Bolojan, Pîslaru şi PNL trebuie să răspundă politic”

PSD acuză PNL că trebuie să îşi asume responsabilitatea politică pentru eşecul legii sSalarizării şi să explice de ce, după luni de întârzieri, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR, aferente acestui jalon.

„PSD condamnă fuga PNL de a-şi asuma responsabilitatea pentru eşecul legii salarizării. Bolojan, Pîslaru şi PNL trebuie să răspundă toţi politic pentru această nereuşită costisitoare pentru bugetul României. Ei trebuie să explice românilor de ce luni întregi au ţinut proiectul de lege la secret, de ce nu s-au consultat cu nimeni, de ce nu au căutat consensul cu sindicatele şi de ce au adus astfel România în situaţia de a pierde 770 de milioane de euro din PNRR!”, transmite PSD, într-un comunicat de presă.

Social-democraţii susţin că proiectul legii salarizării a fost elaborat fără consultări şi fără să ţină cont de realităţile din România.

„Au făcut totul la secret, doar ţinând cont de propria agendă politică, fără să ţină cont de realităţile din România. Acum dau vina pe alţii că nu susţin o lege proastă. O lege respinsă de toată lumea şi a cărei aplicare ar produce convulsii sociale, instabilitate, blocaje instituţionale şi pierderi uriaşe pentru cetăţeni şi pentru economie!”, afirmă PSD.

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Partidul susţine că nici în acest moment nu există în Parlament un proiect de lege privind salarizarea din sistemul bugetar.

„Nici măcar acum, în al 12-lea ceas al PNRR, partidul prim-ministrului demis nu a depus în Parlament un proiect de lege privind salarizarea din sistemul bugetar! Nu şi-au făcut treaba, nu şi-au asumat proiectul, dar au tupeul să dea vina pe alţii că nu au dezbătut şi nu au aprobat un proiect de lege care, tehnic, nu există!”, se arată în comunicatul PSD.

Social-democraţii critică ultima variantă a legii salarizării

PSD afirmă că ultima variantă a legii Salarizării prezentată de reprezentanţii PNL din Guvern ar fi fost respinsă atât de sindicate, cât şi de reprezentanţii Comisiei Europene.

„Ultima variantă a legii salarizării prezentată de reprezentanţii PNL din Guvern este mai proastă decât toate versiunile anterioare şi a fost respinsă atât de către sindicate, cât şi de către reprezentanţii Comisiei Europene! Este în mod vădit o lege nesustenabilă nici social, nici financiar!”, transmite PSD.

Social-democraţii susţin că responsabilitatea pentru situaţia creată aparţine exclusiv celor care au elaborat proiectul.

„Ea este eşecul exclusiv al autorilor acestei legi şi o probă suplimentară a incompetenţei celor care însă se mai agaţă de scaunele guvernamentale din care au fost demiși de Parlament!”, afirmă PSD.

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În final, PSD îi indică pe Ilie Bolojan şi Dragoş Pîslaru drept responsabili politic pentru deciziile privind Legea Salarizării şi pentru riscul pierderii fondurilor europene.

„PNL să răspundă pentru deciziile luate cu îngâmfare de Bolojan şi de Pîslaru în această chestiune şi pentru prejudiciul de 770 de milioane de euro pe care l-au produs din banii europeni ai României!”, se arată în comunicatul Biroului de presă al PSD.

Editor : Ana Petrescu