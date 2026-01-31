Live TV

PSD Bucureşti anunță propunerile pentru conducerea filialelor de la sectoarele 2, 4 şi 6, după ce foștii șefi au demisionat

Data publicării:
Daniel Băluță.
Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Organizaţia PSD Bucureşti a anunţat sâmbătă propunerile pentru funcţiile de preşedinte ale organizaţiilor Partidului Social Democrat din sectoarele 2, 4 şi 6, ca urmare a demisiilor înaintate de foştii preşedinţi Rodica Nassar (Sector 2), Andrei Trocan (Sector 4) şi Gabriel Mutu (Sector 6).

Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a formulat următoarele nominalizări, susţinute în unanimitate: Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost nominalizat pentru funcţia de preşedinte al Organizaţiei PSD Sector 2, Alexandru Hazem Kansou, secretar executiv al PSD Bucureşti, a fost propus pentru preluarea conducerii Organizaţiei PSD Sector 4 şi Adrian Vigheciu, viceprimar al Municipiului Bucureşti, a fost desemnat pentru preluarea preşedinţiei Organizaţiei PSD Sector 6.

Potrivit unui comunicat transmis de PSD Bucureşti, propunerile menţionate, în vederea asigurării conducerii interimare a celor trei filiale, până la organizarea de noi alegeri, în perioada imediat următoare, vor fi prezentate duminică, în cadrul Consiliului Politic Naţional, pentru a fi supuse procedurilor statutare de validare, relatează Agerpres.

„Organizaţia PSD Bucureşti are nevoie de o nouă abordare, care să ne permită să punem în practică măsurile pe care ni le dorim şi pe care trebuie să le implementăm în folosul oamenilor. Trebuie să redresăm Bucureştiul, să identificăm resursele necesare pentru a dezvolta oraşul, dar, în acelaşi timp, să nu uităm niciodată că, dincolo de eficientizare, de reducerea cheltuielilor sau de proiecte de infrastructură, oraşul nostru este despre oameni. Mulţi dintre ei, astăzi, o duc foarte greu, din cauza costului ridicat al traiului de zi cu zi, iar faţă de aceşti oameni avem, în primul rând, o responsabilitate. Suntem aici pentru a face dreptate, pentru a corecta inechităţi şi pentru a transforma în realitate lucruri despre care, prea mult timp, s-a vorbit fără rezultate concrete. Le mulţumesc colegilor care, de-a lungul anilor, au condus organizaţiile de sector, pentru munca şi eforturile depuse, şi care vor rămâne alături de noi în continuare.

Totodată, am încredere că, alături de colegii propuşi astăzi pentru conducerea organizaţiilor PSD din sectoarele 2, 4 şi 6 şi împreună cu preşedinţii organizaţiilor PSD din sectoarele 1, 3 şi 5, vom munci şi vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru", a spus Daniel Băluţă, preşedintele PSD Bucureşti, conform comunicatului.

