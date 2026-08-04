PSD cere anchetă penală împotriva reprezentanților USR după „amenda modică” primită de Fritz: „A devenit partidul condamnaților”

PSD reclamă, marţi, abuzuri comise de USR în tentativa de a-l salva pe Dominic Fritz şi-l acuză pe prefectul de Timiş, Paul Finta, de abuz în serviciu. Social-democraţii cer Agenţiei Naţionale de Integritate şi Ministerului Afacerilor Interne să conteste la instanţa de contencios ordinul ilegal al prefectului de Timiş. De asemenea, PSD solicită parchetului să declanşeze o anchetă penală.

„PSD condamnă categoric demersurile disperate ale reprezentanţilor USR din Parlament şi din administraţia locală de a-l scăpa cu orice preţ pe condamnatul definitiv Dominic Fritz de sancţiunile legale aplicabile primarilor găsiţi în conflict de interese. USR s-a dezis definitiv de principiile de integritate pe care le pretindea cu agresivitate în cazul altor partide. De la lozinca «Fără penali în funcţii publice», USR a devenit partidul penalilor şi condamnaţilor”, a transmis, marţi, PSD, într-un comunicat de presă.

PSD denunţă faptul că reprezentanţii USR au încercat să strecoare în noua Lege a integrităţii o serie de amendamente care anulau sancţiunile aplicabile în situaţia de conflict de interese în care se află şeful lor de partid.

„Imediat după eşecul din Parlament, prefectul USR de Timiş, Paul Finta, a aprobat astăzi ordinul prin care îi aplică primarului condamnat doar o amendă modică de 10% din salariu! Este un abuz în serviciu scandalos, comis în dispreţul legilor şi deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ)”, a mai transmis PSD.

Potrivit formaţiunii, legislaţia prevede clar că, în situaţia lui Dominic Fritz, „mandatul alesului local încetează DE DREPT din momentul în care instanţa a confirmat definitiv şi irevocabil conflictul de interese”.

„PSD solicită Agenţiei Naţionale de Integritate şi Ministerului Afacerilor Interne să intervină urgent împotriva acestui abuz şi să conteste la instanţa de contencios ordinul ilegal al prefectului de Timiş. De asemenea, PSD solicită parchetului să declanşeze o anchetă penală împotriva reprezentanţilor USR pentru utilizarea abuzivă a funcţiilor şi demnităţilor publice cu scopul de a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz de sancţiunile legale, ce-i sunt aplicabile în urma constatării definitive a conflictului de interese”, au mai transmis social-democraţii.

Prefectul de Timiş, Paul Finta, a anunțat reducerea salariului primarului municipiului Timişoara, Dominic Fritz, cu 10% timp de 6 luni, după ce a fost găsit în conflict de interese, în procesul cu ANI. Totodată, acesta a precizat că ordinul privind sancționarea disciplinară nu „constată încetarea mandatului de primar” al lui Fritz.

De cealaltă parte, primarul Dominic Fritz reclamă „campania dusă de PSD, care controlează ANI şi o parte din justiţie, împotriva votului timişorenilor pentru primar”.

„Nu voi ceda. Nu voi abandona nici Timişoara, nici lupta pentru o Românie dreaptă”, a subliniat acesta.

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Editor : A.M.G.