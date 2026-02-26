Live TV

PSD cere demisia Dianei Buzoianu, dacă luni nu vine cu soluții în privința Barajului Mihăileni, anunță Natalia Intotero

Data publicării:
Intotero Buzoianu
Natalia Intotero și Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos/ Sabin Cîrstoveanu, Mălina Norocea

PSD cere demisia ministrului Mediului Diana Buzoianu dacă luni nu vine în Parlament cu cu soluţii în privinţa Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb, din judeţul Hunedoara, a afirmat deputata social-democrată Natalia Intotero.

„PSD cere demisia ministrului Mediului dacă şi luni vom fi trataţi cu aceeaşi atitudine cu care am fost trataţi şi dacă nu vine cu soluţii pentru ca această investiţie să fie repornită şi finalizată. Este de datoria dânsei, este ministrul Mediului  Haideţi sa mai desfiinţăm din ministere dacă tot nu-şi fac treaba! Chiar nu este în regulă, este o bătaie de joc pentru cetăţeni din judeţul Hunedoara”, a declarat Natalia Intotero la Prima News, subliniind nemulţumirea faţă de modul în care ministerul gestionează proiectele de infrastructură critică, potrivit News.ro.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost invitată luni la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD, tema dezbaterii fiind „Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”. Ministrul nu a dat curs invitaţiei, ea fiind aşteptată în faţa deputaţilor luni, 2 martie, de la ora 16.00.

Săptămâna trectă, reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara au acuzat că activiştii de mediu blochează definitiv” proiectul privind construirea Barajului Mihăileni, pe râul Crişul Alb, după ce magistraţii Curţii de Apel Cluj au admis o acţiune a Declic şi au anulat autorizaţia de construire, emisă în 1987. ”România şi judeţul Hunedoara nu îşi permit să piardă această investiţie de la Mihăileni, aflată aproape de finalizare şi ale cărei lucrări s-au derulat constant pe parcursul anilor, în baza fondurilor alocate de către Guvern”, afirma şeful CJ Hunedoara, social-democratul Laurenţiu Nistor.

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, a atras atenţia asupra „pericolului major” social, economic şi de mediu asupra comunităţilor din zonă, odată cu sistarea lucrărilor rămase de executat.  

„Voi solicita Instituţiei Prefectului întrunirea Comisiei de Dialog Social de la nivelul judeţului Hunedoara, cu participarea tuturor factorilor responsabili în derularea acestui proiect. Pe această cale, fac apel la parlamentarii de Hunedoara, la instituţiile abilitate să se implice în gestionarea acestei situaţii critice. Pe lângă armonizarea legislaţiei privind obiectivele de interes naţional este nevoie şi de soluţii concrete, astfel încât astfel de investiţii să nu mai întâmpine blocaje majore. România şi judeţul Hunedoara nu îşi permit să piardă această investiţie de la Mihăileni, aflată aproape de finalizare şi ale cărei lucrări s-au derulat constant pe parcursul anilor, în baza fondurilor alocate de către Guvern. Corpul principal al barajului este finalizat în proporţie de 100%, plus alte câteva obiective prevăzute în proiect şi au mai rămas de executat câteva lucrări conexe (amenajarea lacului, căi de acces, punere în exploatare)”, a declarat el, conform comunicatului.

Şeful CJ a menţionat că, în 2022, a transmis Guvernului un memorandum din partea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara prin care atrăgea atenţia asupra impactului negativ pe care îl are acţiunea în instanţă a asociaţiei de mediu, care a solicitat la vremea respectivă demolarea barajului.

„Am revenit periodic cu solicitări către Guvern prin care ceream finalizarea acestor lucrări, prin alocarea fondurilor necesare. Ultimul demers a fost realizat în noiembrie 2025, printr-o Scrisoare deschisă transmisă preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi reprezentanţilor Guvernului României”, a susţinut  Laurenţiu Nistor.  

Conform CJ Hunedoara, în răspunsul primit în 16 decembrie 2025 din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, se arată că acumularea de la Mihăileni are un rol esenţial în cadrul sistemului naţional de gestionare a resurselor de apă şi al prevenirii riscurilor hidrologice, precum şi beneficii pentru comunităţile şi economia locală din zona Bradului.

„În documentul remis Consiliului Judeţean Hunedoara, Ministerul Mediului susţine includerea barajului de la Mihăileni în categoria Obiectivelor de Strategie şi Interes Naţional, în domeniul resurselor de apă, protecţiei împotriva riscurilor naturale şi al securităţii energetice. Obiectivele care stau la baza realizării acestei investiţii constau în asigurarea necesarului de apă pentru populaţie şi pentru zona industrială, pro­ducerea de energie electrică (inclusiv prin cons­truc­ţia de microhidrocentrale) şi apărarea împo­triva inundaţiilor pentru un sector întins al râului Crişului Alb, respectiv Mihăileni-Gurahonţ”, mai scrie în comunicat.

La rândul lor, reprezentanţii Declic au arătat, într-un comunicat de presă, că magistraţii de la Curtea de Apel Cluj au admis recursul Declic şi au decis anularea autorizaţiei de construcţie şi constatarea caducităţii autorizaţiei emise în anul 1987 pentru Barajul Mihăileni.

„Instanţa a stabilit că lucrările nu pot continua fără o autorizaţie valabilă şi actualizată. Judecătorii confirmă astfel că proiectul nu poate fi dus mai departe pe baza unor acte administrative vechi de aproape 40 de ani, după decenii de abandon şi schimbări majore ale acestuia”, au susţinut reprezentanţii Declic.

Editor : Ș.R.

