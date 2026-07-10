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PSD cere formarea de urgență a Guvernului: Blocajul politic poate lăsa România fără fondurile europene SAFE

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psd
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Din articol
PSD: Doar Guvernul poate iniția proiectul de lege Apel către partidele parlamentare

PSD solicită partidelor parlamentare să deblocheze negocierile pentru formarea noului Guvern, avertizând că întârzierea învestirii unui Executiv cu puteri depline poate compromite accesul României la fondurile europene din programul Security Action for Europe (SAFE), destinat consolidării capacității de apărare.

Într-un comunicat transmis vineri, social-democrații susțin că doar un Guvern învestit poate iniția actele normative necesare pentru aprobarea acordului de împrumut aferent programului european.

PSD: Doar Guvernul poate iniția proiectul de lege

Potrivit PSD, legislația în vigoare stabilește clar că inițierea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de Împrumut SAFE este atribuția exclusivă a Guvernului.

„Potrivit OUG 64/2007 privind datoria publică, inițierea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de Împrumut SAFE reprezintă competența exclusivă a Guvernului României. Parlamentarii sau grupurile parlamentare nu au nici dreptul, nici competența de a iniția un astfel de proiect de lege. Actul normativ poate fi elaborat doar de către Ministerul Finanțelor Publice. Însă Guvernul fiind demis nu are dreptul de a iniția niciun proiect de lege”, se arată în comunicatul PSD.

Social-democrații afirmă că, în aceste condiții, România nu poate adopta cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni.

„Prin urmare, în acest moment, România este în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din instrumentul SAFE”, transmite formațiunea.

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Apel către partidele parlamentare

PSD susține că singura soluție este învestirea rapidă a unui nou Executiv și face apel la toate partidele, în special la cele care se declară pro-europene, să renunțe la disputele politice.

„Singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline, care să inițieze actul normativ”, afirmă PSD.

Totodată, partidul consideră că prelungirea negocierilor ar afecta interesele de securitate ale României.

„Partidele parlamentare, și mai ales cele care se declară pro-europene, au obligația să renunțe la orgoliile politice și să se angajeze în negocieri constructive pentru învestirea de urgență a noului guvern. Perpetuarea blocajului politic, doar pentru prezervarea pozițiilor guvernamentale, reprezintă o abordare anti-națională și o amenințare deosebit de gravă la adresa securității României”, se mai arată în comunicatul formațiunii.

Editor : Ana Petrescu

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