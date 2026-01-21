Live TV

PSD cere Președinției și Guvernului să intervină după ce România a fost omisă din lista țărilor cu acord de dublă cetățenie în Ucraina

pupitru psd
PSD. Foto: Shutterstock

Social-democrații solicită Administrației Prezidențiale, Guvernului și MAE să intervină urgent pe lângă Ucraina după ce România a fost omisă din lista statelor pentru care Kievul permite dublă cetățenie. PSD susține că măsura afectează comunitatea românească din Ucraina și cere explicații imediate pentru această excludere.

Astfel, PSD cere instituțiilor cu atribuții în politica externă, Administrației Prezidențiale și Guvernului prin Ministerul Afacerilor Externe, „să clarifice urgent cu autoritățile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetățenie”, arată comunicatul de presă al formațiunii.

PSD consideră că această omisiune afectează în mod vizibil comunitatea românească din Ucraina și contrastează cu sprijinul constant oferit de România pe tot parcursul războiului ruso-ucrainean.

Potrivit partidului, o astfel de abordare arbitrară din partea autorităților ucrainene poate avea implicații și asupra procesului de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană.

Noua reglementare este considerată profund nedreaptă față de sacrificiul etnicilor români care au căzut pe frontul ucrainean, iar PSD solicită autorităților române să intervină ferm și urgent pentru rezolvarea acestei probleme, având în vedere că românii reprezintă a doua mare minoritate etnică din Ucraina.

România a manifestat constant o atitudine corectă și echilibrată față de Ucraina, similară cu cea a Poloniei, Cehiei sau Germaniei, state pentru care noua legislație ucraineană permite acorduri de dublă cetățenie.

O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina.

