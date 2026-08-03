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Video Sorin Grindeanu cere repornirea centralelor pe cărbune: „Bolojan să meargă la Bruxelles să negocieze”

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va depune un proiect de lege în Parlament care interzice închiderea capacităților de producție pe bază de cărbune până nu vor fi înlocuite cu altele. Liderul social-democraților susține că ar trebui repornite două grupuri de la Turceni și Rovinari pentru a combate criza energetică. 

„În această situație de criză când există riscul să închidem Reactorul 2 de la Cernavodă cu o capacitate de aproximativ 700 de MWh, una dintre soluțiile cele mai simple și rapide este repornirea a încă 2 Grupuri de la Turceni și Rovinari fiecare cu o putere de 330 de MWh. Puterea amândurora echivalează cu ceea ce produce astăzi singurul reactor funcțional de la Cernavodă!

De aceea, am solicitat astăzi convocarea de urgență la Senat a unui Birou Permanent pentru introducerea în sesiunea extraordinară a unui proiect de lege prin care România nu va mai închide nicio capacitate de producție a energiei până nu punem nimic în loc!”, a declarat Sorin Grindeanu, luni, la Parlament. 

Liderul PSD îi cere lui Ilie Bolojan să negocieze la Bruxelles amânarea termenului până la care centralele pe cărbune ar trebui să fie închise. 

„Îi cer public și prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune!

Nu poți lăsa România fără și mai mult curent. (...)  Sunt convins că dacă explicăm criza energetică regională și cât de afectați sunt românii, vom găsi soluții la nivelul Comisiei Europene”, a mai spus Grindeanu. 

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Editor : A.G.

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