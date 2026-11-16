PSD cere restructurarea instituţiilor şi companiilor de stat înainte de bugetul pe 2027: „Statul strânge cureaua, nu cetăţenii”

Senatorii PSD susţin adoptarea bugetului de stat pentru anul 2027 după realizarea unei reforme administrative care să reducă cheltuielile publice şi să elimine instituţiile şi companiile de stat ineficiente sau ale căror atribuţii se suprapun. Social-democraţii afirmă că reorganizarea aparatului public trebuie să aibă loc înainte de definitivarea proiectului de buget.

Într-un mesaj transmis printr-un comunicat de presă, grupul PSD din Senat susţine că reducerea deficitului bugetar nu trebuie să mai fie suportată de populaţie şi de mediul privat, ci trebuie să înceapă cu diminuarea cheltuielilor statului.

„PSD face ordine în stat şi închide robinetul risipei şi al ineficienţei. Statul strânge cureaua, nu cetăţenii. Reducerea cheltuielilor şi a deficitului nu se mai poate face pe seama oamenilor şi a firmelor private”, au precizat senatorii social-democraţi.

Potrivit acestora, reforma va presupune comasări instituţionale, restructurări şi, acolo unde este cazul, desfiinţarea unor instituţii şi companii de stat considerate ineficiente sau care au activităţi suprapuse.

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„Sub acest imperativ asumat de parlamentarii şi miniştrii PSD se vor face comasări instituţionale şi va începe reforma administraţiei publice, restructurare, comasare sau desfiinţarea instituţiilor şi companiilor de stat ineficiente sau care se suprapun. Bugetul anului viitor trebuie construit fără povara acestor pietre de moară. Asta e schimbarea de direcţie: reformă reală, nu doar pe hârtie”, mai spune mesajul PSD.

PSD îl critică pe Ilie Bolojan pentru măsurile fiscale

Social-democraţii îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru măsurile adoptate în ultimul an şi jumătate, despre care afirmă că au transferat povara reducerii deficitului asupra populaţiei şi companiilor.

„Un an şi jumătate, Ilie Bolojan a pus nota de plată a deficitului pe umerii oamenilor şi ai firmelor: TVA şi accize mai mari, salarii îngheţate, pensii neindexate în 2026. PSD schimbă ordinea: statul îşi reduce întâi propriile costuri”, susţin reprezentanţii partidului.

În ceea ce priveşte calendarul bugetar, PSD afirmă că proiectul pentru 2027 trebuie elaborat după prezentarea raportului ministrului Finanţelor privind situaţia financiară reală a ţării şi după realizarea celei de-a doua rectificări bugetare.

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Social-democraţii insistă că reorganizarea administraţiei trebuie să preceadă definitivarea bugetului, astfel încât instituţiile şi companiile care vor fi restructurate sau desfiinţate să nu mai fie incluse în cheltuielile publice pentru anul viitor.

„Bugetul vine după reorganizarea statului, nu înaintea ei. Instituţiile şi companiile care dispar nu mai intră în cheltuielile anului viitor. Abia după aceea bugetul se finalizează şi intră în dezbaterea Parlamentului”, precizează PSD.

Când ar putea fi adoptat bugetul pentru 2027

Potrivit social-democraţilor, termenul pentru adoptarea bugetului rămâne finalul acestui an, cel mai probabil până la 15 decembrie.

PSD susţine că îşi menţine angajamentul de a nu majora taxele pentru populaţie şi companiile româneşti în 2027.

„Angajamentul PSD rămâne: în 2027, taxele pentru români şi pentru companiile româneşti nu cresc”, au transmis senatorii partidului.

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Editor : A.P.