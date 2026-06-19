PSD cere USR să-i retragă sprijinul politic lui Dominic Fritz, după pierderea procesului cu ANI

În contextul în care ÎCCJ a decis definitiv că Agenția Națională de Integritate (ANI) are dreptate în disputa cu Dominic Fritz, confirmând raportul ANI prin care primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese, PSD cere USR retragerea sprijinului politic pentru acesta și suspendarea sa din toate funcțiile deținute în cadrul formațiunii.

„Dincolo de implicațiile legale care decurg din decizia ÎCCJ, USR are obligația morală și politică să aplice asupra propriilor membri toate standardele de integritate pe care le-au solicitat cu înverșunare din partea membrilor altor partide, aflați într-o situație similară cu cea a primarul Dominic Fritz.

Din perspectiva principiilor de integritate invocate obsesiv de-a lungul timpului de către USR, fiecare zi în care acesta rămâne în funcția de primar și președinte de partid reprezintă un afront incalificabil la adresa cetățenilor.

Nerespectarea acestor standarde și orice tentativă a USR de a face scut în jurul condamnatului Dominic Fritz vor descalifica definitiv și irevocabil acest partid din rolul de instanță morală a politicii românești, pe care l-a pretins cu agresivitate încă de la înființare”, precizează PSD într-un comunicat de presă.

Totodată, formațiunea susține că USR „trebuie să se abțină să comenteze deciziile magistraților”: „Orice încercare de a insinua o legătură între evenimentele politice din prezent și decizia magistraților împotriva primarului Fritz constituie un atac politic violent la adresa Justiției”.

Mai mult, PSD a lansat și un avertisment pentru prefectul USR de Timiș: „să nu abuzeze de funcția sa pentru a-l menține ilegal pe Dominic Fritz în funcția de primar al municipiului Timișoara”.

„Jurisprudența CCR și a ÎCCJ prevede clar că în cazul unei decizii definitive și irevocabile de conflict de interese, mandatul de primar încetează de drept, iar prefectul are obligația legală să emită ordinul de eliberare din funcție.

Dominic Fritz trebuie să plece!”.

Preşedintele USR Braşov, Irineu Darău a susținut vineri că Dominic Fritz va conduce USR cel puţin până în 2029, atât cât are mandatul dat de toţi membrii partidului prin vot universal. Acesta a menţionat că primarul Timişoarei „a unit USR şi l-a transformat în bine în doar un an de preşedinţie”, de aceea „sistemul s-a speriat şi i-ar pune talpă oricând şi oricum”.

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Editor : A.M.G.