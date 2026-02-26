Live TV

PSD cere USR să îl retragă pe „pensionarul special” Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu

Foto: Facebook/Viorel Salvador Caragea

PSD cere joi USR să îl retragă urgent pe „pensionarul special” Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, despre care spune că singura sa „competenţă” este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruţă şi anunţă că va vota împotriva „pensionarei speciale” propusă de „Uniunea Salvador România” pentru funcţia de Avocat al Poporului. 

„PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu. Este incalificabil ca un partid care şi-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriştilor şi a traseiştilor politici, să promoveze la conducerea unei companii strategice din domeniul Apărării un traseist pensionar special, a cărui singură «competenţă» pentru poziţia respectivă este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruţă”, spune PSD într-un comunicat oficial. 

Potrivit social-democraţilor, „dincolo de demagogia şi limbajul dublu al liderilor Uniunii Salvador România, numirea unui fost şef de centru chinologic la conducerea unei companii producătoare de muniţie NATO, cu rol strategic în apărarea României şi a Flancului Estic, reflectă o abordare iresponsabilă din partea miniştrilor USR de la Apărare şi Economie”. 

„În ultimă instanţă, astfel de derapaje grave ajung să constituie o vulnerabilitate la adresa securităţii naţionale”, subliniază PSD. 

PSD aminteşte că „aceasta nu este prima numire controversată din partea Uniunii Salvador România”. 

„Printre numirile scandaloase care ilustrează dubla măsură şi ipocrizia miniştrilor şi liderilor USR amintim: cofetarul numit în funcţia de prefect al Capitalei; managera de păcănele numită în funcţia prefect al judeţului Botoşani, vânzătorul de jucării sexuale ajuns în consiliul de administraţie al unei companii din subordinea ministrului Miruţă, fosta secretară a primarului USR din Bacău, pusă în funcţia de prefect al judeţului, jucătorul profesionist de poker şi fostul coleg de clasă al ministrului Miruţă, numit secretar de stat la Ministerul Economiei, cCumnata fostului preşedinte USR Cătălin Drulă, numită secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, se precizează în comunicatul PSD. 

„În acest context, PSD precizează că va vota împotriva pensionarei speciale propusă de Uniunea Salvador România pentru funcţia de Avocat al Poporului”, mai anunţă formaţiunea. 

Ministrul USR al Apărării Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, şi succesorul său Irineu Darău explică numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcţia de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: UM Sadu, din judeţul Gorj, afirmând că acesta a arestat 17 oameni care furau din fabrică. 

„Un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică unde tu acum te duci nu să decizi, că nu poate să decidă el, decide conducerea fabricii, dar te uiţi cu ochiul vigilent al ministrului pe ce decizii iau oamenii de acolo”, explică Miruţă pentru Cotidianul. 

Colegul său de partid, ministrul Economiei Irineu Darău invocă într-o declaraţie pentru G4Media, „ampla acţiune de arestare a unor hoţi de piese de armă (!) chiar de la Sadu”, dar şi „studiile şi experienţa în poliţie, inginerie, management şi criminalistică”. La rândul său, Caragea precizează că este inginer construcţii de maşini, transmite News.ro. 

„Am făcut studiile la Petroşani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultăţii de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroşani şi am vreo trei mastere”, a declarat el. 

USR o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziţia de Avocat al Poporului, despre care spune că este „un jurist cu experienţă internaţională în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), formator al generaţiilor de magistraţi şi o voce respectată în domeniul drepturilor omului”. 

