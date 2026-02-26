Live TV

sorin grindeanu psd
Foto: Inquam Photos

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democrații nu vor susține propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului, în cazul în care nominalizarea rămâne Roxana Rizoiu, care beneficiază de pensie specială.

Aflat la Constanța, Grindeanu a afirmat că PSD își menține poziția exprimată public și condiționează votul de schimbarea candidatului sau de renunțarea la pensia specială.

„Eu le-am spus și am spus și public acest lucru, că nu vom vota dacă se va păstra această propunere. Dacă vor veni cu o altă propunere care nu are pensie specială, așa cum are doamna Rizoiu, sau dacă doamna Rizoiu renunță, nu avem o problemă”, a declarat Sorin Grindeanu, referitor la susținerea PSD pentru propunerea USR la Avocatul Poporului.

Liderul PSD a criticat USR, acuzând partidul de inconsecvență în raport cu propriile poziții privind eliminarea pensiilor speciale: „Ipocrizia asta e așa de frumoasă când vine din partea acestui partid. S-a întemeiat partidul pe niște principii, pe politici publice precum eliminarea pensiilor speciale, pe «plăcuțe suedeze» la adresa PSD-ului și pe alte lucruri. Iar când vii să propui oameni, vii și propui pe unul cu pensie specială ca Avocat al Poporului sau vii și propui pe unul cu pensie specială la Uzina Sadu”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a reiterat că PSD ar putea susține propunerea USR dacă aceasta va fi schimbată sau dacă Roxana Rizoiu va renunța la pensia specială.

„Uniunea Salvador-România asta ar trebui să-şi schimbe şi îndemn să-şi schimbe propunerea cum de asemenea îndemn să-şi schimbe propunerea de avocat al Poporului sau doamna Rizoiu să renunţe la pensie specială. Dacă lucrurile astea se vor întâmpla, nu am niciun fel de problemă să votez propunerea USR. Dar eu cred că-i de bun simt să ieşim din zona asta de ipocrizie de care dau dovadă aceşti domni”, a completat președintele PSD.

