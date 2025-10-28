PSD continuă să acuze Guvernul Bolojan, din care face parte, de „lipsă de empatie”. Grindeanu: „Nu poți să ai doar politici seci”

După ce fostul premier Marcel Ciolacu a acuzat Guvernul de „deficit de empatie”, Sorin Grindeanu a continuat șirul criticilor în aceeași cheie. Liderul PSD a transmis că guvernanții nu trebuie să pună rezultatele mai presus de oameni și să vină doar cu lucruri „reci” și „seci”, făcând referire la deciziile luate în ultima perioadă de premierul Ilie Bolojan.

„Empatia” pare să fi devenit noul cuvânt de ordine în discursul PSD. Recent, Marcel Ciolacu a declarat că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie” care ar putea conduce la o criză socială.

„Eu cred următorul lucru: că nu trebuie să avem o țară în care să punem rezultatele mai presus de oameni. Nu poți să ai eficiență fără empatie — e un lucru rece. Să ai empatie fără eficiență e ceva inutil. O țară modernă trebuie să le aibă pe amândouă.

Trebuie să ai politici și rezultate care să se adreseze oamenilor, nu doar lucruri seci”, a declarat Sorin Grindeanu, marți, la sediul partidului, mizând pe aceeași temă a „empatiei”.

Întrebat cine face acest lucru, liderul PSD a transmis: „Eu nu concurez cu Ilie Bolojan. Eu concurez cu această idee de a pune oamenii versus rezultate”.

Declarația liderului PSD vine chiar înainte ca liderii Coaliției să se reunească din nou în ședință, pentru a tranșa situația pensiilor magistraților. La ultima ședință a Coaliției de guvernare, Sorin Grindeanu a părăsit sala după ce a propus un grup de lucru care să se ocupe de noul proiect de lege, dar a fost refuzat.

Într-un interviu la Digi24, premierul Ilie Bolojan a avut un mesaj pentru social-democrați, pe care i-a invitat să depună moțiune de cenzură dacă nu mai susțin Guvernul: „Dacă cineva din coaliție s-a răzgândit asupra a ceea ce a semnat, poate depune o moțiune de cenzură. Cea mai proastă situație este situația în care ești și la putere și încerci să fii și în opoziție”.

