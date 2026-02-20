PSD contraatacă: acuză PNL și USR că blochează măsurile de relansare economică, după criticile că partidul s-a opus tăierilor la stat

Partidul Social Democrat acuză colegii de guvernare, de la PNL și USR, că blochează adoptarea pachetului de relansare economică și solicită ministerului Economiei să îl avizeze. Până acum, social-democrații au fost criticați că blochează tăierile din administrație, după ce miniștrii PSD au anunțat că nu vor semna proiectul Guvernului.

„PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică – singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare! Pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei!

PSD subliniază că programul pe care l-a inițiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut”, a transmis biroul de presă al PSD, vineri.

Social-democrații au mai transmis că „cele două partide care dispută controlul asupra fondurilor alocate în acest Program ar trebui să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice”.

Atacul PSD vine și în contextul în care formațiunea a fost acuzată, la rândul său, că blochează reforma în administrație. Înainte ca partidele să bată palma pe tăierile din primării și instituții, social-democrații au anunțat că se opun „tăierilor fără excepții a salariilor din sistemul bugetar”, pentru că o astfel de măsură ar provoca blocaje. Formațiunea le-a cerut partenerilor de guvernare să abandoneze austeritatea „simplistă”. În plus, ministerele conduse de PSD anunțaseră că nu vor semna proiectul de tăiere a cheltuielilor.

Spre exemplu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cerea ca agricultura să fie exceptată de la tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal. Asta după ce, anul trecut, la Agricultură s-ar fi făcut deja reduceri de personal. Și Ministrul Sănătății a declarat că este „total împotriva” unei eventuale reduceri cu 10% a salariilor din sistemul medical și a avertizat că o astfel de abordare „pur contabilă” ar putea pune în pericol viețile pacienților.

