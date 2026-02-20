Live TV

PSD contraatacă: acuză PNL și USR că blochează măsurile de relansare economică, după criticile că partidul s-a opus tăierilor la stat

Data publicării:
sigla psd
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul Social Democrat acuză colegii de guvernare, de la PNL și USR, că blochează adoptarea pachetului de relansare economică și solicită ministerului Economiei să îl avizeze. Până acum, social-democrații au fost criticați că blochează tăierile din administrație, după ce miniștrii PSD au anunțat că nu vor semna proiectul Guvernului. 

„PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică – singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare! Pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei!

PSD subliniază că programul pe care l-a inițiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut”, a transmis biroul de presă al PSD, vineri. 

Social-democrații au mai transmis că „cele două partide care dispută controlul asupra fondurilor alocate în acest Program ar trebui să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice”.

Atacul PSD vine și în contextul în care formațiunea a fost acuzată, la rândul său, că blochează reforma în administrație. Înainte ca partidele să bată palma pe tăierile din primării și instituții, social-democrații au anunțat că se opun „tăierilor fără excepții a salariilor din sistemul bugetar”, pentru că o astfel de măsură ar provoca blocaje. Formațiunea le-a cerut partenerilor de guvernare să abandoneze austeritatea „simplistă”.  În plus, ministerele conduse de PSD anunțaseră că nu vor semna proiectul de tăiere a cheltuielilor. 

Spre exemplu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cerea ca agricultura să fie exceptată de la tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal. Asta după ce, anul trecut, la Agricultură s-ar fi făcut deja reduceri de personal. Și Ministrul Sănătății a declarat că este „total împotriva” unei eventuale reduceri cu 10% a salariilor din sistemul medical și a avertizat că o astfel de abordare „pur contabilă” ar putea pune în pericol viețile pacienților.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
LIA SAVONEA
2
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
3
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alfred simonis vorbeste
Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, propune fuziunea benevolă a comunelor: 10-20 milioane lei pentru investiții locale
bani
Peste 5.000 de angajați protejați: Guvernul majorează plata salariilor în companiile strategice
BUCURESTI - PROTEST CARTEL ALFA - 20 OCT 2022
Minerii şi energeticienii protestează azi în Piaţa Victoriei. Bolojan anunță măsuri, după întâlnirea cu sindicaliștii
oana toiu
România participă la EastInvest. Anunțul ministrei Oana Țoiu despre măsurile adoptate de Guvern
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Buzoianu: „Creșterea prețului apei industriale nu va fi resimțită de populație”. Ce spune despre investițiile anti-inundații
Recomandările redacţiei
Snow And Ice Warnings As Cold Weather Sweeps Across UK
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un...
Cătușe
Avocatul Poporului respinge scăderea vârstei răspunderii penale la 12...
aur
AUR îl atacă pe Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost...
stb
STB anunță un plan de redresare în 12 pași pentru reducerea...
Ultimele știri
Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate sâmbătă și luni din cauza meciurilor Rapid - Dinamo şi FCSB - Metaloglobus
Diana Buzoianu: Îmi doresc să lansăm, până la jumătatea anului, Radarul Balastierelor cu control efectiv
Şeful departamentului Sport de la Rai a demisionat după gafele făcute în timp ce comenta ceremonia de deschidere a JO de iarnă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru cei din zodia Bivol. Veștile sunt cât se poate de bune
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Absență uriașă în derby-ul Rapid – Dinamo: e internat în spital! Exclusiv
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Paralympics 2022 in Beijing - Opening Ceremony
Ucraina boicotează ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice Milano-Cortina 2026
Newsweek
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îi încurcă planurile
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...