Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului național pentru Iliescu: „Evaluăm impactul asupra funcționării Coaliției”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va convoca luni o reuniune a Biroului Permanent Național pentru a analiza „situația creată în coaliția de guvernare”, după ce USR s-a opus decretării zilei de doliu național pentru Ion Iliescu. Liderul PSD spune că acțiunile USR afectează echilibrul guvernamental.



„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului”, a scris Sorin Grindeanu, vineri, pe Facebook.

Social-democratul susține că „organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională.”.

„Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”, a mai adăugat Grindeanu.

Anterior, Partidul Social Democrat anunțase că nu va participa la următoarele ședințe ale Coaliției de guvernare, pe motiv că USR a avut o atitudine „total lipsită de respect, decență și umanitate" față de Ion Iliescu. Poziția social-democraților vine în contextul în care președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că reprezentanții formațiunii sale nu vor participa la funeraliile lui Ion Iliescu. În plus, liderul USR a propus în ședința de Guvern de marți să nu se declare doliu național pentru fostul președinte.

Editor : A.G.