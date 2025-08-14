PSD critică suspendarea proiectelor din PNRR: „Măsura nu se bazează pe consens în Coaliție”

Reprezentanții Partidului Social-Democrat spun că nu a existat consens în Coaliția de guvernare pe măsura care ar fi suspendat proiectele finanțate din PNRR și nu a primit avizul miniștrilor PSD. Social-democrații spun că se vor reuni în ședință pentru a stabili propuneri de modificare a proiectului.

Partidul Social Democrat a transmis că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.

​„Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD.

​PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului.

​Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență. Vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată”, se arată în comunicatul social-democraților.

Formațiunea a mai precizat că nu va accepta ca ​„investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru“.

Ministerul Fondurilor Europene a pus în transparență o ordonanță prin care s-ar fi suspendat proiectele finanțate prin PNRR. Puteau fi continuate proiecte ​„temeinic justificate”, dar numai dacă primeau acord de la centru, adică de la minister. Măsura s-a aflat și pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi, dar a fost amânată cu o săptămână.

Editor : A.G.