PSD a decis când își alege noul președinte cu puteri depline. Sorin Grindeanu, singurul candidat. Cu cine l-ar înlocui pe Paul Stănescu

Conducerea extinsă a Partidului Social Democrat a decis, în cadrul ședinței care a început la ora 16:00, că noul președinte va fi ales în data de 7 noiembrie. Singurul candidat anunțat în mod oficial în acest moment este Sorin Grindeanu, rămas singur în cursă după ce Titus Corlățean s-a retras, acuzând partidul de lipsă de curaj.

ACTUALIZARE 16:40 Congresul PSD va avea loc în data de 7 noiembrie, au stabilit liderii social-democrați.

Știrea inițială

Liderii PSD încep pregătirea Congresului care va stabili noua conducere a partidului: președintele cu puteri depline, după aproape jumătate de an de interimat asigurat de Sorin Grindeanu, dar și noua echipă de conducere - secretarul general, președintele Consiliului Național, prim-vicepreședinții și vicepreședinții.

Din informațiile Digi24, cel mai probabil PSD va avea cinci prim-vicepreședinți în noua formulă de conducere. Printre cei care țintesc aceste posturi se numără europarlamentarul Victor Negrescu, Ionuț Pucheanu, primarul din Galați, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava și Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița.

Grindeanu a preluat șefia interimară la finalul lunii mai, după demisia lui Marcel Ciolacu. Social-democratul a obținut 67 de voturi, iar Daniel Băluță, contracandidatul său, a avut 14 voturi.

Potrivit informațiilor Digi24, Congresul PSD ar putea fi organizat la începutul lunii noiembrie, iar Sorin Grindeanu este singurul candidat în acest moment.

Paul Stănescu, izolat

O dată cu înscrierea candidaturilor, cei care țintesc șefia PSD trebuie să propună și echipa care să se ocupe de conducerea partidului. Astfel, Sorin Grindeanu ar urma să îl propună pentru postul de secretar general pe Claudiu Manda, actual europarlamentar și președintele filialei PSD Dolj.

În ultimii 6 ani, funcția de secretar general al PSD a fost ocupată de Paul Stănescu.

Grindeanu, în 2023: Șefia PSD nu cred că mi se potrivește

Sorin Grindeanu declara, în urmă cu doi ani, că funcţia de preşedinte PSD nu i se potriveşte. „Eu nu am foarte multă răbdare de a interacţiona cu problemele care nu sunt neapărat vitale pentru bunul mers al lucrurilor în România. Nu am fost niciodată un bun ascultător, în nicio funcţie pe care am avut-o. Am avut predecesori ai mei, pe anumite funcţii care erau pe post de psiholog”, spunea acesta, într-un interviu la Insider Politic de la Prima TV.

Titus Corlățean s-a retras din cursă

Titus Corlățean s-a retras din cursa pentru șefia Partidului Social Democrat. Printr-o postare pe Facebook, acesta a criticat partidul, spunând că „PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale”. Acesta nu ar fi reușit să adune de partea sa oameni care să îi susțină candidatura și care să își asume în mod public că sunt de partea sa.

