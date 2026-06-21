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PSD decide astăzi dacă va face parte din Guvernul Veștea. Lista de măsuri cerute de social-democrați

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PSD. Foto: Shutterstock
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Social-democraţii stabilesc, duminică, în cadrul Consiliului Politic Naţional convocat pentru ora 16:00, dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veştea. PSD a solicitat o serie de măsuri pentru susţinerea parlamentară a viitorului Executiv, care să fie cuprinse în programul de guvernare.

Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veştea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa aşteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aş dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Naţional şi să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veştea. Pentru noi e foarte important să discutăm despre un Guvern, în mod rapid. E un lucru important pentru români, e dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia. România are nevoie de un Guvern”, a declarat joi Sorin Grindeanu, la finalul unei întâlniri a grupurilor parlamentare PSD.

Grindeanu a explicat că PSD analizează tot ceea ce ţine de programul de guvernare”.

Pentru a beneficia de sprijinul parlamentar al PSD, viitorul Cabinet trebuie să îşi asume prin programul de guvernare o serie de măsuri esenţiale pentru protejarea populaţiei şi pentru relansarea economică:

  • oprirea austerităţii, respectiv încetarea creşterii poverii fiscale asupra populaţiei cu venituri mici şi medii şi a micilor antreprenori. Măsurile de echilibrare fiscal-bugetară trebuie să se centreze în principal pe stimularea investiţiilor şi dezvoltarea activităţilor economice, care să genereze mai multe venituri la bugetul de stat;
  • pachetul anti-inflaţie, respectiv protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile prin majorarea salariului minim şi indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor şi persoanelor cu dizabilităţi, precum şi prin extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare şi nealimentare, care alcătuiesc coşul minim de consum;
  • reducerea abandonului şcolar, prin extinderea programului Masă caldă în şcoli;
  • reforma administrativă reală care să vizeze servicii mai eficiente pentru cetăţeni şi reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităţilor mici;
  • debirocratizare şi eficienţă administrativă, prin reducerea cu cel puţin 25% a sarcinilor administrative ale cetăţenilor şi ale firmelor şi prin reducerea cu minimum 30% a termenelor de autorizare;
  • deblocarea economiei, prin plata datoriilor statului către firme;
  • reluarea stimulării economice în sectoarele strategice. Producem în România, Investim în România: garanţii de stat pentru investiţii şi capital de lucru, subvenţionarea dobânzilor în sectoarele strategice, susţinerea industriei auto autohtone prin suplimentarea programului Rabla;
  • susţinerea agriculturii şi a fermierilor români, printr-un program de credite cu 80% dobândă subvenţionată. 

Editor : Ș.R.

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