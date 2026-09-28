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PSD decide azi dacă votează sau nu Guvernul Siegfried Mureşan

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Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Din articol
Mureșan: „Testul adevărului îl va da PSD”

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 10:30, pentru a decide dacă social-democraţii susţin sau nu guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan. Ședința are loc în format online.

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis în urmă cu o săptămână să nu susţină Guvernul Mureşan, aceasta fiind recomandarea care trebuie supusă votului în Consiliului Politic Naţional, care este forul politic care ia decizii în situaţii de acest tip.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus de mai multe ori, săptămâna trecută, că parlamentarii social-democraţi nu vor susţine Guvernul propus de Mureşan şi că sunt pregătiţi pentru eventuale alegeri anticipate.

El i-a cerut lui Siegfried Mureşan să îşi depună mandatul.

„Am discutat despre acest lucru în sală împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiţi. Sigur, cel mai repede se pot organiza, din calculele noastre, alegere anticipate, dacă s-ar da drumul procedurii săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni, undeva în februarie. Partidul Social Democrat va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate. Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa sunt convins, şi n-am niciun fel de ezitare în a spune, că vor pica ei în ea”, a afirmat Grindeanu săptămâna trecută la Craiova, potrivit Agerpres.

Liderul PSD a spus că, din punct de vedere economic, alegerile anticipate reprezintă însă o variantă care ar trebui evitată.

„Din punct de vedere economic nu e o situaţie pe care România şi-ar dori-o. Eu cred că e o situaţie pe care ar trebui să o evităm. Cred că ar trebui după această glumă de nominalizare, Siegfried Vasile Mureşan, să venim cu o soluţie serioasă şi să avem rapid un guvern. Asta este soluţia potrivită pentru România. De aceea am şi făcut apel în urmă şi azi şi ieri. Hai să scurtăm perioada. Să-şi depună mandatul. Pentru că nu-şi doreşte să fie prim-ministru domnul Siegfried Mureşan. Prin tot ceea ce a făcut de joi seara de când a fost nominalizat şi până acum ne-a arătat că nu-şi doreşte voturile Partidului Social Democrat. De joi seara şi până acum a continuat în aceeaşi linie cum ne-a obişnuit peste vară. Şi atunci de ce să prelungim calvarul? Ca să ce? Ca să meargă în Parlament să ce? Partidul Social-Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern în mod evident. Şi atunci am scurta perioada şi am intra într-un alt scenariu rapid”, a mai spus Grindeanu.

El a criticat, de asemenea, şi programul de guvernare prezentat de premierul desemnat, despre care a afirmat că nu conţine răspunsuri concrete la probleme precum administraţia locală, situaţia financiară a României şi politica de investiţii.

Mureșan: „Testul adevărului îl va da PSD”

Pe de altă parte, premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a declarat că, dacă PSD nu va vota acest guvern, atunci criza politică se va adânci şi se va deschide calea alegerilor anticipate care pot fi convocate la orice moment de către preşedintele României.

Mureşan a arătat că aşteaptă cu „nerăbdare” să aibă o „discuţie serioasă, aşezată” cu conducerea PSD.

„Decretul privind desemnarea mea a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Marţi m-am prezentat în grupurile parlamentare ale PNL, ale USR şi miercuri în grupul parlamentar al UDMR. Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniştri. Am lucrat împreună la programul de guvernare, miniştrii, reprezentând aceste trei partide formează Guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide şi grupuri parlamentare. Am purtat discuţii cu grupul minorităţilor naţionale, cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii”, a precizat premierul desemnat sâmbătă, după depunerea la Parlament a programului de guvernare şi listei miniştrilor.

El a menţionat că programul de guvernare pe care îl propune dă motive PSD să voteze acest Guvern.

„Testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da PSD. Ei poartă în momentul de faţă răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Noi am prezentat un guvern pro-european cu măsuri concrete, inclusiv în domeniul politicilor sociale, fiindcă partide pro-europene de centru, centru-dreapta, cum suntem noi, evident, că au soluţii şi pentru problemele sociale. Acestea nu trebuie să fie monopolul partidelor socialiste sau social-democrate. Deci, la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că PSD are motive substanţiale să voteze acest guvern”, a adăugat Siegfried Mureşan.

El a susţinut că, dacă PSD nu va vota acest guvern, atunci criza politică se va adânci.

„PSD are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situaţia politică în care ne aflăm, iniţiind şi votând moţiunea de la începutul anului. Şi sunt convins că dacă PSD va vota acest guvern, vom putea avea o relaţie corectă în Parlamentul României, cu parlamentarii reprezentând PSD. Dacă nu vor vota acest guvern, atunci criza se va adânci, se va deschide calea alegerilor anticipate, care pot fi convocate oricând de către preşedintele României. Dacă PSD ar vota cu partidele extremiste împotriva acestui guvern, sunt convins că nimeni în România nu va mai crede că PSD este partid pro-european”, a mai arătat premierul desemnat.

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Editor : B.P.

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