PSD decide oficial dacă-l susține pe S. Mureșan în funcția de premier. Propunerea lui N. Dan, analizată în ședința BPN, de la 11:00

Biroul Permanent Naţional (BPN) al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, pentru a analiza propunerea preşedintelui Nicuşor Dan în ceea ce priveşte funcţia de prim-ministru al României.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, anunţa, joi, că a convocat o şedinţă a BPN, după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier.

„Am convocat o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenţie această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înţelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale ţării”, a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

El adăuga că a luat act cu „surprindere şi dezamăgire” de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan.

„Este greu de înţeles ce argumente a avut şeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureşan, care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei ţări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naţionale”, scria liderul social-democrat.

Grindeanu mai preciza că România se află într-o situaţie „extrem de dificilă”, iar „încăpăţânarea” lui Ilie Bolojan de „a se ţine de scaun cu orice preţ şi a bloca orice soluţie raţională” a crescut şi mai mult nesiguranţa în rândul oamenilor şi a firmelor româneşti.

„Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate şi cât marketing politic”, susţinea Grindeanu.

Editor : Ș.R.