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PSD duce la Parlamentul European disputa cu PNL privind Congresul: Comisia LIBE, sesizată pe tema independenței justiției

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Siglele PNL și PSD. Foto colaj: Inquam Photos
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Delegația PSD din Parlamentul European a sesizat Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE), acuzând PNL că a pus sub semnul întrebării modul de repartizare a completurilor de judecată și activitatea instanțelor în dosarele privind Congresul partidului. Social-democrații susțin că declarațiile liberalilor reprezintă un atac la adresa independenței justiției și cer ca situația să fie analizată în cadrul dialogului european privind statul de drept.

Potrivit unui comunicat transmis joi, reprezentantul PSD din Comisia LIBE a solicitat președintelui și coordonatorilor comisiei ca situația să fie analizată în cadrul dialogului european privind statul de drept, inclusiv printr-o dezbatere în Comisia LIBE și, dacă va fi considerat necesar, în cadrul Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group (DRFMG).

PSD susține că demersul nu urmărește ca Parlamentul European să se pronunțe asupra dosarelor aflate pe rolul instanțelor din România.

„Demersul nu urmărește ca Parlamentul European să se pronunțe asupra fondului cauzelor aflate pe rolul instanțelor din România, aceste aspecte fiind exclusiv de competența instanțelor naționale”, se arată în comunicat.

Social-democrații afirmă că sesizarea vizează declarațiile recente ale reprezentanților PNL privind repartizarea completurilor de judecată și activitatea instanțelor în dosare care privesc partidul, precum și reacțiile liberalilor în anchete penale care îi vizează pe unii dintre liderii formațiunii.

PSD invocă și poziția Consiliului Superior al Magistraturii, care a calificat situația drept o „escaladare fără precedent” a discursului împotriva instanțelor și a avertizat că astfel de mesaje pot afecta încrederea publicului în sistemul judiciar.

„Orice persoană sau formațiune politică are dreptul de a utiliza toate mijloacele legale de contestare a unei hotărâri judecătorești și de a solicita clarificări instituționale. În același timp, presiunile publice asupra magistraților, contestarea legitimității instanțelor sau încercările de discreditare a justiției înainte de epuizarea procedurilor legale sunt incompatibile cu principiile independenței justiției, separației puterilor și statului de drept”, mai transmite PSD.

Formațiunea susține că independența justiției este unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene și solicită instituțiilor europene să urmărească evoluțiile din România în ceea ce privește respectarea statului de drept.

După ce Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a acuzat o „escaladare fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești”, iar Tribunalul București a respins criticile privind constituirea completurilor specializate pentru cauzele partidelor politice, PNL susține că nu contestă independența justiției, ci solicită explicații privind măsurile administrative adoptate de instanță.

Editor : Ana Petrescu

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