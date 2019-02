PSD, după anunțul lui Vasilescu: „Mulțumim, Olguța! Rușine, Iohannis!”

Social-democrații susțin că Lia Olguța Vasilescu „a fost unul dintre cei mai buni miniștri ai guvernării PSD” și îi transmit președintelui Klaus Iohannis că ar trebui să-i fie „rușine”. Aprecierile vin după ce fostul ministru al Muncii a anunțat că-și retrage candidatura pentru funcțiile de vicepremier și ministru al Dezvoltării.

Premierul Viorica Dăncilă și fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Sursă foto: INQUAM PHOTOS / George Călin

„Olguța Vasilescu a fost unul dintre cei mai buni miniștri ai guvernării PSD. A reușit să ducă la bun sfârșit Legea salarizării unitare, care a adus ordine și echitate în salarizarea personalului bugetar. A finalizat Legea pensiilor care oferă pensionarilor din România o justă retribuție pentru munca de o viață. În mandatul său salariații și pensionarii din România au cunoscut cele mai mari majorări de venituri care s-au acordat vreodată. A reușit să cultive o bună relație cu sindicatele și a realizat punct cu punct promisiunile PSD din domeniul social. Cu siguranță România ar fi putut avea un foarte bun ministru la Dezvoltarea Regională. Mulțumim, Olguța! Rușine, Iohannis!”, transmit social-democrații, printr-o postare pe pagina de Facebook a partidului.

Lia Olguţa Vasilescu a anunţat, marți seara, că îşi retrage candidatura pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltării. Fostul ministru a spus că a luat decizia după o discuție cu Liviu Dragnea.

Fostul președinte și premier al PSD Victor Ponta a declarat, în urma anunțului, că Vasilescu „a fost lucrată” și „probabil va primi ceva în schimb”. „Cred că din această discuție câștigă domnul Iohannis, pentru că a fost ferm și zice: m-am ținut, până la urmă PSD a făcut ce am zis eu. Câștigă Dragnea în felul lui tern: ați văzut că am terminat-o și pe Olguța. E un mesaj pentru cei foarte puțini pe care nu i-a dat încă afară din PSD: Dom'le, uite și pe Olguța am executat-o... așa de catifea. Știți, în Imperiul Otoman era obiceiul cu sugrumatul cu șnurul de mătase. A sugrumat-o cu șnurul de mătase și doamna Olguța va spune, ca și domnul Fifor, care fost dat afară de la Apărare că n-a semnat cu corvetele, va spune cât de fericită va fi să nu mai fie în funcție. E o politică bizantină”, a adăugat Victor Ponta.

