PSD, după ce S&P a modificat perspectiva economică a României: Cîțu se laudă fără motiv. A adus ratingul acolo unde îl lăsase PSD

După declarațiile premierului Florin Cîțu, potrivit cărora decizia agenţiei Standard & Poor de modificare a perspectivei României de la „negativ” la „stabil” e garanţia că guvernul său a procedat corect în această perioadă, Partidul Social Democrat reacționează, acuzându-l pe șeful Executivului că „se laudă fără motiv”, pentru că, de fapt, nu a făcut altceva decât să aducă ratingul acolo unde îl lăsase PSD.

„Premierul Cîţu a ieşit astăzi să se laude. Dar nu merită felicitat, chiar dacă Standard & Poor's a schimbat perspectiva de ţară la negativ la stabil. Ce uită să spună Florin Cîţu: că a reuşit să aducă ratingul acolo unde îl lăsase PSD, adică la stabil. Vă readuc aminte că S&P modificase perspectiva în decembrie 2019. Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, a dus deficitul bugetar la un record istoric în acea perioadă, ceea ce a generat decizia S&P de scădere a perspectivei la negativ”, a scris purtătorul de cuvânt al PSD, Ştefan Radu Oprea, pe pagina de Facebook a partidului.

El este de acord cu premierul că antreprenorii sunt adevăraţii eroi, însă a afirmat că Guvernul PNL şi apoi cel al coaliţiei de dreapta au acordat cel mai mic sprijin direct mediului de afaceri.

„Dacă au reuşit să supravieţuiască, este numai meritul lor. Guvernul PNL şi apoi cel al coaliţiei de dreapta au 'reuşit performanţa' de a acorda cel mai mic sprijin direct mediului de afaceri. Doar 2,4% ca pondere din PIB, conform FMI. S&P justifică decizia de acum prin perspectiva absorbţiei fondurilor europene din PNRR. Dar în generarea programului Next Generation EU Florin Cîţu nu a avut niciun merit. De ce ar trebui felicitat? Deocamdată, PNRR-ul propus de PNL a primit nota 4 la Bruxelles. Şi nici cel propus de USR nu are perspective mai bune”, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD.

Totodată, Steșan Radu Oprea a subliniat că stabilitatea ţării nu se obţine prin declanşarea crizelor politice.

„Dacă Florin Cîţu ştia că perspectiva se va îmbunătăţi, ceea ce ar trebui să ducă la scăderea dobânzilor cu care te împrumuţi, atunci de ce am împrumutat săptămâna trecută 3,5 miliarde euro cu o dobândă monstruoasă, de 14 ori mai mare ca a statelor vecine? Stabilitatea ţării nu se obţine prin declanşarea crizelor politice. Deci, Florin Cîţu, ne te lăuda atunci când nu ai motive. Guvernează dacă eşti în stare, dacă nu, pleacă acasă!”, a adăugat purtătorul de cuvânt al PSD.

Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat sâmbătă că decizia agenţiei de rating Standard & Poor's de a îmbunătăţi perspectiva de la „negativ” la „stabil” reprezintă o dovadă că deciziile guvernului au fost benefice şi a acuzat Partidul Social Democrat de faptul că ar fi „principalul duşman” al stabilităţii economice.

„Toate aceste lucruri pe care le-am făcut şi le-am făcut bine, noi, liberalii, dar şi coaliţia condusă de PNL, le-am făcut în condiţile în care PSD ne-a atacat constant şi ne-a pus în mod constant piedici, atât în planul crizei sanitare, cât şi în planul crizei economice. Astăzi, după decizia S&P, sunt sigur că până şi Ciolacu şi PSD înţeleg că am luat o decizie bună când am plafonat cheltuielile bugetare şi am pornit reforma pensiilor şi a salariilor din sectorul bugetar. PSD rămâne principalul duşman politic şi al stabilităţii economice”, a spus prim-ministrul Florin Cîţu.

