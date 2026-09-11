Live TV

PSD e dispus să susțină un guvern minoritar sau un guvern în jurul partidului. Grindeanu nu exclude alegerile anticipate

Data publicării:
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că social-democraţii şi-au reafirmat disponibilitatea de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. El a precizat că varianta alegerilor anticipate nu poate fi exclusă niciodată, adăugând că, deşi nu este cel mai de dorit scenariu, dar că PSD este pregătit şi pentru acesta. 

„PSD-ul şi-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. E un lucru pe care l-am spus clar, răspicat şi pe care ni-l dorim. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienţi pentru a avea o majoritate, dar dorinţa noastră o repetăm şi astăzi aici”, a declarat Sorin Grindeanu jurnaliştilor, vineri, la Neptun.  

El a precizat ce ar însemna un guvern în jurul PSD-ului. 

„Un guvern în jurul PSD-ului înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social Democrat în acest moment în Senat şi Cameră se adaugă altele, cel puţin 106, 107 voturi care vin din alte zone politice, care poate să vină de la minorităţi, care poate să vină din alte zone politice. Şi dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doresc să voteze un guvern minoritar PSD şi doar să dea votul de învestitură, atunci vorbim de un guvern minoritar”, a preşedintele PSD. 

Sorin Grindeanu a fost întrebat cum comentează declaraţia preşedintelui UMDR, Kelemen Hunor, care a afirmat că formaţiunea pe care o conduce nu va vota un guvern votat de parlamentari SOS sau AUR. 

„E un lucru pe care Hunor îl spune, nu l-a spus ieri pentru prima dată. Eu am o singură întrebare. Dar dacă s-ar forma în jurul PNL-ului acest guvern, mai votează UDMR-ul, având în vedere că PNL în ultimele două luni a luat vreo nouă de la SOS, AUR, POT şi aşa mai departe. Ăia nu sunt plecaţi?”, a subliniat Sorin Grindeanu. 

Întrebat dacă PSD ia în calcul şi scenariul alegerilor anticipate, Grindeanu a răspuns: „Nu poţi să-l excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu ştiu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit şi pentru acest scenariu”. 

El a mai fost întrebat dacă a fost o greşeală că parlamentarii PSD nu s-au mobilizat după moţiunea de cenzură să strângă mai multe voturi pentru viitorul guvern. 

„Păi noi ne-am mobilizat, în sensul că am spus de fiecare dată că susţinem fie varianta Tomac, fie varianta Veştea, numai că n-au fost destule voturi. Alţii au blocat lucrurile, alţii n-au venit lângă noi sau în jurul acelor premieri desemnaţi, nu PSD-ul”, a afirmat Grindeanu. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Ponta
2
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a...
Muntele Târnăcopului (Kolang) Foto Profimedia
3
Lucrările de construcţie s-au intensificat pe Muntele Kolang, unde se bănuiește că ar fi...
potra georgescu
4
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
Câte zile de concediu primesc angajații. Foto Getty Images
5
La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă. Ce prevede legea...
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
Digi Sport
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă demiterea Guvernului Bolojan a fost greşită: „A fost un calcul extraordinar de bun”
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu, către TSD: Nu vreau să fiţi tineri frumoşi şi liberi cu luminiţe aprinse la telefoane, să ţipaţi la ordin pe lângă girafe
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
Sorin Grindeanu: Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul monosprâncenat cu tineri frumoşi şi liberi aruncă România în faliment
BUCURESTI - PRIMAR SECTOR 3 - GRADINITA DE VARA - 26 IUN 2023
„Vor să câștige legitimitate”. Cum vede Robert Negoiță „jocul AUR” și o posibilă guvernare cu PSD
negoita face declaratii
Robert Negoiță: Sorin Grindeanu are șansele cele mai mari să obțină voturi în Parlament, dacă va fi desemnat ca premier
Recomandările redacţiei
drone rusești Geran
Rușii au drone noi, mai rapide și greu de doborât. Comandor (r)...
20260421_N_Ionita
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au...
24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Foto Getty Images
Nicușor Dan, opinie în The Washington Times, despre atentatele din 11...
2026-09-01-0784
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din...
Ultimele știri
Un nou oraș românesc va primi titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2034. Cum se va desfășura competiția
Raed Arafat a ajuns la Parchetul Militar. El este vizat în dosarul de contrabandă cu un elicopter SMURD
Kaja Kallas cere Europei să-și accelereze pregătirea militară: „2030 este prea târziu. Amenințările se intensifică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și noroc. Trei zodii intră într-o perioadă de abundență financiară până pe 20 septembrie
Cancan
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
Fanatik.ro
Avertisment pentru Edi Iordănescu, înainte de a semna cu Dinamo Kiev: „Îi va fi greu, va avea de muncă!”
editiadedimineata.ro
Europa, noua casă pentru centrele de date ale Google: investiție de 13 miliarde de euro în Finlanda pentru...
Fanatik.ro
„Ești pregătit să fii scos la pauză de Gigi Becali?”. Ce răspuns a dat Denis Drăguș la cea mai incomodă...
Adevărul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Țara care vrea să elimine definitiv statutul de „divorțat” din documentele oficiale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Regina de gheață" din WTA, fără reacție în fața americanilor: "Nu poți vedea niciodată ce simte"
Pro FM
Delia, în costum de baie și cizme lângă piscina de acasă. Nonconformismul ei a stârnit reacții: "Ador tot ce...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filmul care i-a salvat cariera lui Hugh Grant după eșecul peliculei în care a apărut alături de Sarah Jessica...
Adevarul
„Hristos n-a suferit atâtea!” Destinul tragic al lui Avram Iancu în ultimii ani ai vieții: „gol, flămând și...
Newsweek
Pensii militare: Vot în Senat pentru reducerea vârstei de pensionare. Ce categorii de pensionari beneficiază?
Digi FM
În loc să-l aplaude la absolvire, colegii i-au aprins lumânări. Cosmin își luase licența în Medicină cu doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Câte cafele pe zi sunt prea multe pentru oase. Un studiu pe aproape 10.000 de femei vine cu un răspuns
Digi Animal World
Câinele care a devenit erou în timpul atacurilor de la 11 septembrie. Și-a ghidat stăpânul orb de la etajul...
Film Now
Billy Baldwin nu ar mai lucra niciodată cu Sharon Stone. De ce a refuzat să o sărute în ultimele scene din...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță