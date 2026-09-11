PSD e dispus să susțină un guvern minoritar sau un guvern în jurul partidului. Grindeanu nu exclude alegerile anticipate

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că social-democraţii şi-au reafirmat disponibilitatea de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. El a precizat că varianta alegerilor anticipate nu poate fi exclusă niciodată, adăugând că, deşi nu este cel mai de dorit scenariu, dar că PSD este pregătit şi pentru acesta.

„PSD-ul şi-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. E un lucru pe care l-am spus clar, răspicat şi pe care ni-l dorim. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienţi pentru a avea o majoritate, dar dorinţa noastră o repetăm şi astăzi aici”, a declarat Sorin Grindeanu jurnaliştilor, vineri, la Neptun.

El a precizat ce ar însemna un guvern în jurul PSD-ului.

„Un guvern în jurul PSD-ului înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social Democrat în acest moment în Senat şi Cameră se adaugă altele, cel puţin 106, 107 voturi care vin din alte zone politice, care poate să vină de la minorităţi, care poate să vină din alte zone politice. Şi dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doresc să voteze un guvern minoritar PSD şi doar să dea votul de învestitură, atunci vorbim de un guvern minoritar”, a preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu a fost întrebat cum comentează declaraţia preşedintelui UMDR, Kelemen Hunor, care a afirmat că formaţiunea pe care o conduce nu va vota un guvern votat de parlamentari SOS sau AUR.

„E un lucru pe care Hunor îl spune, nu l-a spus ieri pentru prima dată. Eu am o singură întrebare. Dar dacă s-ar forma în jurul PNL-ului acest guvern, mai votează UDMR-ul, având în vedere că PNL în ultimele două luni a luat vreo nouă de la SOS, AUR, POT şi aşa mai departe. Ăia nu sunt plecaţi?”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ia în calcul şi scenariul alegerilor anticipate, Grindeanu a răspuns: „Nu poţi să-l excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu ştiu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit şi pentru acest scenariu”.

El a mai fost întrebat dacă a fost o greşeală că parlamentarii PSD nu s-au mobilizat după moţiunea de cenzură să strângă mai multe voturi pentru viitorul guvern.

„Păi noi ne-am mobilizat, în sensul că am spus de fiecare dată că susţinem fie varianta Tomac, fie varianta Veştea, numai că n-au fost destule voturi. Alţii au blocat lucrurile, alţii n-au venit lângă noi sau în jurul acelor premieri desemnaţi, nu PSD-ul”, a afirmat Grindeanu.

Editor : A.C.