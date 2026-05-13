PSD este acuzat de USR că a votat alături de AUR și SOS avizarea favorabilă a unui proiect care vrea să anuleze legile antifasciste

În ziua în care Parlamentul a celebrat Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel, iar Sorin Grindeanu a vorbit în plen despre angajamentul „ferm” al țării noastre de a combate antisemitismul, în Comisia pentru Drepturile Omului din Senat a fost avizat favorabil un proiect care propune anularea legilor care interzic organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra omenirii. Potrivit USR, avizul favorabil a trecut inclusiv cu voturile reprezentanților PSD din Comisie, pe lângă cele date de AUR și SOS.

Digi24.ro a scris despre acest proiect încă de când a fost depus în Parlament de aleșii Opoziției.

Sub denumirea unui proiect de lege care vizează „legitimitatea apărării intereselor naționale ale României”, semnatarii propun abrogarea mai multor legi care ar „încălca flagrant Constituția”.

Este vorba despre Legea nr.107/2006, O.U.G. nr.31/2002, Legea nr.217/ 2015, Legea nr.157/2018 și Legea nr.241/2025.

Toate aceste legi au în comun faptul că interzic și sancționează organizațiile, simbolurile și propaganda fascistă, legionară, rasistă sau xenofobă, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime de război sau împotriva umanității.

Proiectul de lege a fost semnat de 42 de parlamentari de la AUR, SOS, POT, grupul PACE - Întâi România și neafiliați, fiind depus la Senat pe 23 martie. Printre semnatarii demersului se numără inclusiv președinta POT, Anamaria Gavrilă.

Pe procedură parlamentară, proiectul a ajuns la Comisia pentru Drepturile Omului și Comisia Juridică pentru formularea unui aviz. Consiliul Economic și Social a emis deja un aviz negativ. Ulterior, după ce va strânge avizele, proiectul va ajunge la vot în plenul Senatului.

USR acuză PSD că a votat cot la cot cu AUR și SOS pentru avizul favorabil

În ziua în care Comisia pentru Drepturile Omului din Senat a discutat proiectul de Lege, Parlamentul României a celebrat, în prezența ministrului Justiției din Israel, Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel.

„Datele europene arată o creștere a manifestărilor antisemite, mai ales după evenimentele din octombrie 2023. Prin urmare, este oportun să subliniem că relațiile noastre sunt întărite și prin angajamentul ferm de a nu permite ca evenimentele întunecate ale istoriei să se mai repete”, este un fragment din discursul susținut de liderul PSD, Sorin Grindeanu, în plenul Parlamentului.

În aceeași zi, însă, potrivit unui comunicat transmis de USR, „PSD a votat, alături de AUR și SOS, abrogarea legii antifasciste”, ceea ce a dus la avizarea favorabilă a proiectului depus de parlamentarii opoziției.

„Astăzi am asistat la un moment grav pentru democrația românească. PSD a votat alături de AUR, SOS și PACE aviz favorabil pentru abrogarea legii antifasciste din România. Repet - legea antifascistă. Cea care interzice organizațiile fasciste, simbolurile legionare, glorificarea criminalilor de război, antisemitismul”, a transmis USR într-un comunicat de presă.

Inițiatorii proiectului invocau protejarea „libertății de exprimare”. Limitele acestui drept

Inițiatorii motivau că acest proiect ar fi necesar pentru protejarea „libertății de exprimare”.

„Sub presiunea unor curente legislative și administrative excesiv de restrictive, spațiul libertății de exprimare, al libertății de conștiință și al libertății de asociere a fost adesea supus unor interpretări care au generat teamă, autocenzură și incertitudine juridică”, potrivit expunerii de motive.

Însă dreptul la liberă exprimare are limite, după cum subliniază judecătorii în dosare care vizează persoane condamnate pentru propagandă antisemită.

Ultimul exemplu în acest sens vine dintr-un dosar în care un simpatizant legionar, apropiat de Călin Georgescu, a fost condamnat la un an de închisoare într-un dosar în care a fost acuzat că a incitat la ură față de evrei și a făcut propagandă legionară pe rețelele de socializare.

„Acest drept nu este un drept absolut, ci trebuie exercitat în limitele drepturilor corelative ale celorlalți cetățeni, cum ar fi dreptul la demnitate (...) Articolele, imaginile și simbolurile reprezintă un discurs de ură și creează o atmosferă ostilă, fiind încălcat dreptul la demnitate al cetățenilor români minoritari, (...) instigă la ură rasială sau națională, ceea ce justifică necesitatea ingerinței statului în libertatea de exprimare”, argumentează magistrații Judecătoriei Craiova în dosarul lui Marian Motocu.

