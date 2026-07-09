PSD face un apel după ce Nicușor Dan a anunțat noi consultări pentru viitorul Guvern

PSD face apel la parlamentari și la liderii partidelor să colaboreze pentru formarea unei majorități parlamentare și instalarea unui guvern cu puteri depline, susținând că actuala situație politică și economică impune găsirea rapidă a unei soluții. Reacția vine după ce Nicușor Dan a convocat pentru luni, la Cotroceni, o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

Într-un comunicat transmis joi, social-democrații afirmă că noua majoritate trebuie construită „pentru cetățeni, nu pentru politicieni”.

„PSD face apel către toți parlamentarii și către liderii partidelor politice să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, care să poată gestiona problemele acute ale cetățenilor și ale economiei naționale”, spune formațiunea politică.

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PSD susține că datele economice oficiale indică o situație dificilă și invocă recesiunea, inflația ridicată și scăderea consumului drept argumente pentru schimbarea actualei guvernări.

„Economia națională este oficial în recesiune, avem cea mai ridicată inflație din Europa, sunt deja 10 luni de prăbușire a consumului, iar șomajul și datoria publică sunt într-o creștere accelerată. Acestea au fost motivele pentru care PSD a acționat pentru schimbarea direcției de guvernare”, mai indică sursa citată.

Social-democrații avertizează că menținerea unui guvern demis, cu atribuții limitate, ar putea agrava problemele economice și ar afecta nivelul de trai al populației.

„Avem datoria să construim o majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni. O majoritate realizată în jurul unor soluții economice care să răspundă problemelor acute ale oamenilor și care să fie integrate în programul unui guvern cu puteri depline”, afirmă PSD.

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Formațiunea spune că obiectivul este ca, săptămâna viitoare, această majoritate să fie prezentată președintelui României, în vederea desemnării unui premier care să își asume măsurile de redresare economică.

În final, PSD critică blocajul negocierilor politice și susține că „refuzul dialogului politic și invocarea unor condiții disproporționate, care adâncesc criza sau care zădărnicesc deliberat orice soluție politică de compromis, afectează în mod direct interesele celor care ne-au votat, indiferent de opțiunile lor politice”.

Editor : Ana Petrescu