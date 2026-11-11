După ce au vorbit despre comasări de comune și orașe, acum social democrații mai înaintează o promisiune. Vor să reducă numărul de județe de la 41 la 15, pe modelul Curților de Apel, adică gruparea județelor în regiuni. Totuși, nu au încă un plan concret. Promisiunea nu este una nouă, ani de ani s-a vorbit despre o reducere a numărului de județe, însă niciodată un Executiv nu a reușit să o facă.

„Cu județele aș putea să vă propun ca discuție, de exemplu, modelul Curților de Apel, care în sistemul judiciar s-a văzut că este eficient. Acum trebuie văzut dacă în sistemul administrației locale ceva similar ar fi eficient. Și atunci, de ce nu?...15 Curți de Apel. Asta nu înseamnă că vor fi 15 județe. Dar e un punct de plecare pentru o discuție. Trebuie de undeva să plecăm. Nu vreau să avansez cifre... 15, 18, 20 ...poate vor fi 22, 12... Tot acești indicatori o vor spune. Dar vom aborda această discuție a județelor”, spune europarlamentarul PSD Dragoș Benea, la G4Media.

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Despre redesenarea hărții României se discută de multă vreme - reforma administrativă, adică comune și orașe mici ar putea fi desființate sau comasate, pentru că nu mai îndeplinesc condițiile pentru a exista.

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Editor : A.C.