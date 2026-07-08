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PSD îi acuză pe liberali că au votat împotriva prelungirii PNRR în Parlamentul European. Ce spun europarlamentarii PNL

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sigle psd si pnl
Siglele PNL și PSD. Foto colaj: Inquam Photos
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Reacția PNL „Un mesaj politicianist clasic”

PSD anunţă că social-democrații au votat în Parlamentul European în favoarea unei propuneri care viza prelungirea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, astfel încât statele membre să finalizeze investiţiile deja începute, însă europarlamentarii PNL au votat împotrivă. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, delegația României din grupul PPE susține că „în actualul context european și cu mai puțin de două luni înainte de termenul-limită, prelungirea PNRR nu este posibilă”. 

„Delegaţia PSD din Parlamentul European a votat în favoarea amendamentului care solicita Comisiei Europene să prezinte de urgenţă o propunere legislativă pentru prelungirea perioadei de implementare a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, astfel încât statele membre să poată utiliza integral fondurile europene disponibile şi să finalizeze investiţiile deja începute.

Textul solicita Comisiei Europene să prezinte, până la 31 august 2028, o propunere privind extinderea perioadei de implementare a Mecanismului, pentru a permite utilizarea integrală a finanţării disponibile. Totodată, amendamentul prevedea un rol activ al Băncii Europene de Investiţii în asigurarea continuităţii şi finalizării proiectelor după noul termen-limită, în situaţia în care acest sprijin s-ar fi dovedit necesar”, a transmis PSD printr-un comunicat de presă.

Social-democrații susțin că „eurodeputaţii PNL, alături de alţi membri ai Grupului PPE, au votat împotrivă”, contribuind la respingerea proiectului:

„Este greu de înţeles cum cei care, la Bucureşti, vorbesc zilnic despre nevoia de a salva fiecare euro din PNRR votează la Bruxelles împotriva unei iniţiative care susţinea poziţia Parlamentului European de extindere a perioadei de implementare”.

PSD mai afirmă că prelungirea perioadei de implementare este importantă în contextul în care numeroase investiţii finanţate prin PNRR se află încă în derulare, iar respectarea actualelor termene presupune riscul ca unele proiecte să nu poată fi finalizate şi decontate integral.

Reacția PNL

Într-un răspuns pentru Digi24.ro, delegația României din grupul PPE susține că „în actualul context european și cu mai puțin de două luni înainte de termenul-limită, prelungirea PNRR nu este posibilă”. 

„Delegația PNL din Parlamentul European respinge orice încercare de manipulare a europarlamentarilor PSD cu privire la prelungirea PNRR. Solicităm europarlamentarilor PSD să nu-și importe la Bruxelles metehnele din România privind manipularea, minciuna, dezinformarea și ipocrizia. 

Atragem atenția asupra informațiilor false promovate de PSD cu privire la posibilitatea prelungirii termenului de implementare a PNRR. În actualul context european și cu mai puțin de două luni înainte de termenul-limită, prelungirea PNRR NU este posibilă. 

Europarlamentarii PNL au susținut încă de anul trecut, în Parlamentul European, solicitarea de prelungire cu 18 luni a termenului pentru finalizarea proiectelor mature din PNRR. Această solicitare a fost inclusă în raportul Parlamentului European privind implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență, coordonat de europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. 

Comisia Europeană nu a dat curs solicitării de prelungire. Dimpotrivă, a transmis în mod repetat statelor membre necesitatea prioritizării proiectelor mature și a concentrării tuturor eforturilor pentru finalizarea investițiilor și reformelor în termenul stabilit. 

În acest context, comunicarea PSD privind o presupusă posibilitate de prelungire a PNRR se bazează pe un amendament depus de Grupul Comuniștilor din Parlamentul European la un raport privind activitatea Băncii Europene de Investiții în anul 2025. Banca Europeană de Investiții nu are competența de a gestiona PNRR-urile statelor membre și nici de a decide modificarea termenelor de implementare a acestora. Prezentarea acestui vot ca o posibilă soluție pentru prelungirea PNRR-ului României creează așteptări false și deturnează atenția de la adevărata prioritate: finalizarea proiectelor și absorbția fondurilor disponibile. 

Delegația PNL în Parlamentul European consideră că, în această etapă, responsabilitatea tuturor forțelor politice trebuie să fie aceea de a sprijini accelerarea implementării proiectelor mature, finalizarea reformelor asumate și utilizarea integrală a fondurilor europene disponibile, nu promovarea unor scenarii care nu au susținere în actualul cadru european. 

În același timp, Guvernul condus de Ilie Bolojan acționează, în limitele cadrului existent, pentru a evita pierderea fondurilor europene și pentru a permite finalizarea unui număr cât mai mare de investiții. În acest sens, Ministerul Dezvoltării a decis, prin ordin de ministru, prelungirea termenului pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor PNRR gestionate de minister, de la 31 iulie la 30 august 2026. 

În locul unor promisiuni fără acoperire, România are nevoie de responsabilitate și de concentrarea tuturor eforturilor asupra proiectelor care pot fi finalizate. Orice mesaj politic care creează iluzia unei prelungiri iminente a PNRR riscă să încetinească implementarea și să pună în pericol atragerea fondurilor europene rămase”, arată un comunicat PNL. 

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„Un mesaj politicianist clasic”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a mai explicat că a fost vorba despre un vot „pentru un amendament depus de Grupul Stânga la raportul pentru 2025 referitor la activitățile financiare ale Grupului Băncii Europene de Investiții”.

„Ca să clarificăm lucrurile: acesta este doar un raport, putem să-i spunem și opinie, despre activitatea BEI. Nu este un dosar legislativ. Nu are puterea unei legi. Doar regulamentele și directivele au efectul unei legi. Acest gen de amendament la un raport de activitate are doar valoare declarativă. Nu este nimic mai mult decât un mesaj politicianist clasic”, a spus eurodeputatul PNL.

Editor : A.C. | A.G.

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