PSD îi cere lui Bolojan să își asume răspunderea politică după numirea la conducerea Vămii a unei persoane anchetate pentru corupție

Acuzații de încălcare a acordului de coaliție

PSD îi solicită prim-ministrului demis Ilie Bolojan să își asume răspunderea politică pentru decizia de a îl numi pe Mihai Savin la conducerea Autorității Vamale Române o persoană anchetată pentru infracțiuni asimilate faptelor de corupție. Social-democrații îi reamintesc liderului PNL că i-a atras atunci atenția că a decis singur numirea șefului AVR, fără să se consulte cu partenerii de guvernare, lucru care încalcă acordul politic al coaliției.

Formațiunea susține că numirea a fost făcută „fără consultarea partenerilor de coaliție” și că premierul demis ar trebui să înceteze exercitarea funcției de conducere a Guvernului interimar, arată comunicatul de presă al partidului.

„Având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte și fără să țină seama de partenerii din Coaliție, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuțiile”, a transmis PSD.

Social-democrații au afirmat că Ilie Bolojan trebuie să își aplice aceleași principii pe care le invocă în spațiul public.

„Atunci când te erijezi în postura de «mare reformator» al statului și de «apărător neînduplecat» al integrității în exercitarea funcțiilor publice, ai responsabilitatea politică și obligația morală să îți aplici asupra propriei persoane principiile pe care le invoci în cazul altora. Ca atare, asumarea răspunderii în acest caz (...) nu poate rămâne fără nicio consecință concretă în plan politic. Prim-ministrul demis trebuie să plece!”, mai spune comunicatul PSD.

Social-democrații susțin că au avertizat anterior asupra deciziei și că aceasta ar fi fost luată fără respectarea acordului politic.

„PSD amintește că, la momentul numirii actualului șef al Autorității Vamale Române, i-a atras atenția premierului demis că astfel de decizii luate în nume personal încălcau Acordul Politic care îl obliga să se consulte cu ceilalți parteneri de guvernare”, precizează partidul.

Potrivit PSD, cazul face parte dintr-o serie de decizii luate unilateral la nivel guvernamental.

„Cazul de față este ilustrativ pentru seria lungă de decizii luate de unul singur în fruntea Executivului prin care Ilie Bolojan a subminat sistematic dialogul și colaborarea în cadrul Coaliției de Guvernare și care, în cele din urmă, au condus la demiterea sa din funcția de premier”, a mai transmis sursa citată.

Preşedintele Autorităţii Vamale Române (AVR) Mihai Savin a fost reţinut, miercuri, alături de alte două persoane din cadrul instituţiei, într-o acţiune desfăşurată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti la centrala Vămii din Bucureşti şi la Galaţi, potrivit unor surse citate de Profit.ro.

