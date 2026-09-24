PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul și „denunță mascarada”: „Oamenii suferă, iar ei se bat pe funcții”

Partidul Social Democrat îi cere premierului desemnat Siegfried Mureșan să-și depună mandatul, pentru că „ n-are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare”. Într-o postare pe contul oficial de Facebook al formațiunii, social-democrații vorbesc despre „mascarada Guvernului Mureșan”, „o încleștare pe funcții între trei partide mici, rupte complet de realitate, de oameni și problemele presante ale țării”, ca reacție la informațiile despre formarea cabinetului Mureșan.

„România este în criză, oamenii suferă, iar ei se bat pe funcții!”, scrie PSD pe Facebook, într-o postare în care acuza PNL, USR și UDMR de amatorism și aroganță, fără a le da numele.

„PSD denunță mascarada „Guvernului Mureșan” care trebuie să înceteze cât mai repede! Asistăm la o încleștare pe funcții între trei partide mici, rupte complet de realitate, de oameni și problemele presante ale țării. Românii sunt captivi în spectacolul unor amatori. Amatori, dar aroganți! O piesă în care marii apostoli ai „reformelor” și ai „responsabilității” se bat, fără rușine, în văzul tuturor, pe ministerele unui guvern mort înainte de a se fi născut. Un condamnat se luptă pe Ministerul Justiției și toți pe Ministerul Afacerilor Interne și pe scaunele de vicepremieri în timp ce flutură drapelul fals al austerității”, scrie în mesajul social-democraților.

PSD îi cere premierului desemnat să renunțe la mandat, pentru că „matematica nu este de partea lui”.

„Atât de mult s-au desprins de pământ, încât, în mod iresponsabil, Siegfried Vasile Mureșan anunță că nu-și depune mandatul, deși știe bine că n-are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare. Matematica nu este de partea lui. De aceea, PSD îi solicită prim-ministrului desemnat să își depună cât mai rapid mandatul. România are nevoie de un guvern cu puteri depline! Un guvern care să guverneze pentru oameni, nu pentru funcții”, mai spun social-democrații.

PNL, USR și UDMR au făcut prima schiță a viitorului cabinet condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Liderii celor trei formațiuni nu au ajuns încă la o decizie finală, iar negocierile sunt concentrate în special pe ministerele deținute până în primăvară de PSD. Potrivit surselor Digi24, partidele își dispută portofolii precum Energia, Sănătatea, Justiția și Transporturile.

Editor : B.E.