PSD îi cere premierului Bolojan să aprobe urgent scutirea fermierilor de la plata taxelor pe motorină

PSD a solicitat, marți, premierului Ilie Bolojan să aprobe cât mai rapid inițiativa ministrului Agriculturii Florin Barbu privind scutirea directă a fermierilor de la plata accizei și a TVA pentru motorina utilizată în agricultură.

„Blocarea nemotivată a unei decizii în acest sens determină, pe tot lanțul agroalimentar, efecte negative ce se vor acumula în prețul final al alimentelor”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă.

Campania agricolă de primăvară este în plină desfășurare, iar fermierii folosesc deja motorină la prețuri ridicate pentru culturile de porumb și floarea-soarelui. „Fiecare zi fără o decizie din partea premierului implică în final o creștere a prețurilor la alimente!”, avertizează PSD.

Mecanismul propus de ministrul Barbu prevede ca fermierii să primească tichete valorice emise de Imprimeria Națională, pentru achiziția a 78 de litri de motorină/ha, la un preț fără acciză și TVA.

Conform PSD, „din perspectivă bugetară, impactul este zero, pentru că sumele scutite prin mecanismul propus ar fi oricum returnate fermierilor prin sistemul actual de rambursare privind motorina folosită în agricultură. Deci nu există nicio justificare economică pentru lipsa unei decizii din partea premierului Bolojan în această chestiune!”

Diferența este însă esențială pentru fermieri, care nu vor mai trebui să aloce sumele aferente taxelor pe motorină și vor avea astfel o capacitate mai mare de a face față creșterii prețurilor la fertilizanți.

PSD subliniază că România resimte efectele creșterii prețului internațional al țițeiului, amplificate de conflictul din Orientul Mijlociu. „Este necesară o reacție rapidă din partea Guvernului pentru protejarea populației și a economiei naționale. Lipsește doar decizia prim-ministrului! Și fiecare zi de întârziere înseamnă costuri mai mari pentru populație și pentru economia națională!”, mai arată partidul.

Potrivit datelor furnizate de site-ul plinul.ro, marți, 17 martie, un litru de benzina standard costă 8,42 lei, iar unul de motorină standard costă 8,85 lei. Un litru de benzină premium este 9 lei, iar cel de motorină premium este de 9,18 lei. Creșterile repetate de la pompă vin pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, care pun presiune pe costurile combustibililor.

